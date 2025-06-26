İstanbul\'da Sıcaklarda Deniz Keyfi

İstanbul'da termometreler 39 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan vatandaşlar Beşiktaş'ta denize girerek serinledi. Vatandaşların sıcak havada Boğaz keyfi havadan görüntülendi.

Meteoroloji yetkilileri İstanbul'da sıcak hava uyarısı yaparken, termometreler mega kentte bugün 39 dereceyi gösterdi. İstanbul'da bunaltan sıcaklıklarda serinlemek isteyenler, Beşiktaş Bebek Parkı'nda yoğunluk oluşturdu. Kendilerini Boğaz'ın serin sularına bırakan vatandaşlar, eğlenceli dakikalar geçirdi. Bazı çocukların fıskiye altında oyun oynadıkları görüldü. Kimi vatandaş ağacın altına uzanarak serinlerken, bazıları da sahilde dolaşmayı tercih etti.

"Biz burada yaz kış demeden yüzüyoruz"

Yaz kış demeden Bebek Parkı'nda denize giren Aydın Aydıner, "Bugün deniz sıcaklığı 21 derece. Biz burada yaz kış demeden yüzüyoruz. Biz denize girerken yanımızda termometre getiriyoruz. Deniz 4 derecelerdeyken girmeye başladık. Şimdi 22 derece bizim için su sıcak. Dışarıda yanıyorsunuz suyun içine girince üşüyorsunuz. Burası yazın çok temiz olduğu için yoğun oluyor. Ben burada 7, 8 senedir yüzüyorum. Hiçbir enfeksiyon hiçbir mikrop kapmadım. Bu koyun özelliği tertemiz olması" dedi.

Şaban Oğuz isimli vatanda ise, bir hafta önce Karadeniz kıyısında denize girdiğini söyleyerek, "Karaburun'da suya girdim deniz sıcaklığı oralarda 18 19 derecelerde. Buralarda ise 14, 15 dereceleri gördük. Şu an burasının suyu Karadeniz'e göre çok çok daha serin ve çok daha keyif alıyoruz. Çünkü sürekli akıntı var" dedi.

"Çok sıcak fakat deniz bizi rahatlatıyor"

Kamuran Demir isimli vatandaş ise sıcakların kendini hissettirmeye başladığını belirterek, "Biz mayıs ayından beri buradayız. 2, 3 günden beri hava çok sıcak fakat deniz bizi rahatlatıyor. Deniz suyunun sıcaklığı da çok iyi. Burada güneşliyoruz. Güneşlendikten sonra serinlemek için suya giriyoruz. Boğaz her şeyi vermiş. Burası harika bir yer. Bebek Parkı muhteşem bir yer. Yaz geç geldi ancak başladı. Temmuz ağustos da çok daha sıcak olacak" diye konuştu. - İSTANBUL