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İstanbul'da üretilen dev yüzer havuz Rus nükleer buzkıranların tamirinde kullanılacak - Son Dakika
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İstanbul'da üretilen dev yüzer havuz Rus nükleer buzkıranların tamirinde kullanılacak

Tuzla'da üretilen 222 metre uzunluğundaki dev yüzer havuz, Haydarpaşa Limanı'nda göreve gitmeyi bekliyor. 30 bin ton taşıma kapasitesine sahip olan havuz, Rus nükleer buzkıranların bakım onarımında kullanılabilecek kapasiteye sahip.

İstanbul\'da üretilen dev yüzer havuz Rus nükleer buzkıranların tamirinde kullanılacak
18.12.2023 - 10:12,
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Rus nükleer buzkıranların tamirinde kullanılabilecek İstanbul'da üretilen 222 metre uzunluğundaki dev yüzer havuz Haydarpaşa Limanı'nda göreve gitmeyi bekliyor. 8 katlı bir apartman yüksekliğindeki dev yüzer havuzun büyüklüğü dron kamerasıyla gözler önüne serildi.

Rus ve Türk şirketlerinin anlaşması sonucu 29 ayda Tuzla'da üretilen dev yüzer havuz gideceği görev yeri için Haydarpaşa Limanı'nda bekliyor. 11 bin 350 ton ağırlığındaki yüzer havuz, 222 metre uzunluğunda 48 metre genişliği ile 30 bin ton taşıma kapasitesine sahip. İçerisinde 30 mürettebatın görev yapması planlanan dev yüzer havuz, Rus nükleer buzkıranların bakım onarımında kullanılabilecek kapasiteye sahip. Görev yerine gideceği zamana kadar Haydarpaşa Limanı'nda bekleyen dev yüzer havuz üzerinde iki adet vinç bulunuyor. Havuzun yan kısımlarında İngilizce ve Rusça, yavaş hız ve demirleme yasağı uyarı yazıları yer alıyor. Cihaz Türkiye'de yapılan en büyük yüzer havuz olma özelliği ile ön plana çıkıyor. Öte yandan 8 katlı apartman yüksekliğindeki dev yüzer havuzun büyüklüğü dron kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Haydarpaşa, İstanbul, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da üretilen dev yüzer havuz Rus nükleer buzkıranların tamirinde kullanılacak - Son Dakika
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