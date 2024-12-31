İstanbul'da Yılbaşı Yürüyüşü İçin Trafik Tedbirleri - Son Dakika
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İstanbul'da Yılbaşı Yürüyüşü İçin Trafik Tedbirleri

1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüş nedeniyle bazı yollar kapatılacak.

31.12.2024 09:57
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İstanbul'da yeni yılın ilk günü Galata Köprüsü'nde düzenlenecek olan "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bazı yolların kapatılacağı ve alternatif güzergahlar oluşturulduğu belirtildi.

1 Ocak Çarşamba günü Türkiye Gençlik Vakfı İstanbul İl Temsilciliği tarafından yapılacak yürüyüş nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bazı yolların kapanacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Fatih'te 31 Aralık Salı günü saat 23.00'dan itibaren 01 Ocak Çarşamba gününe program bitimine kadar Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm katılımlar uygun noktalardan trafiğe kapatılacaktır. Beyoğlu'nda 31 Aralık Salı günü saat 23.00 itibariyle Kemeraltı Caddesi Karaköy Meydanı'ndan itibaren Galata Köprüsü trafiğe kapatılacaktır. 1 Ocak Çarşamba saat 05.00 itibariyle Meclisi Mebusan Caddesi Dolmabahçe Meydanı'ndan itibaren Galata Köprüsü istikametine ve Meclisi Mebusan Caddesi'nin Galata Köprüsü istikametine çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır. Kemeraltı Caddesi Tophane ışıkları ile Karaköy Meydanı arası iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır. Bankalar Caddesi, Tersane Caddesi çift yönlü trafiğe kapatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Alternatif yollar ise şöyle:

Unkapanı Köprüsü

Refik Saydam Caddesi

Meclis-i Mebusan Caddesi - Dolmabahçe istikameti

01 Ocak Çarşamba saat 04.00'ten itibaren program bitimine kadar kapatılacak yollar ise şöyle:

Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

Ankara Caddesi - Ebu Suud Caddesi ve bu caddelere çıkan tüm yollar

Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci ile Vefa Karakurdu Üst Geçidi arası) ve bu bölgeye çıkan tüm yollar

Küçük Ayasofya Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

31 Aralık Salı günü saat 20.00'den itibaren kapanacak yollar üzerinde park edilen araçların kaldırılacağının belirtildiği açıklamada, "01 Ocak Çarşamba günü saat 04.00'ten tedbir saati bitimine kadar Eyüpsultan- Eminönü tramvay hattında Küçükpazar-Eminönü tramvay durakları arası sefer yapılmayacaktır. 01 Ocak Çarşamba saat 04.00'dan itibaren tedbir bitimine kadar Kabataş tramvay hattında Kabataş-Beyazıt arası sefer yapılmayacaktır. 31 Aralık Salı günü saat 22.00'dan itibaren 01 Ocak Çarşamba 04.00'a kadar Kabataş tramvay hattında Kabataş Sultanahmet arası sefer yapılmayacaktır. Alternatif yollar ise Atatürk Bulvarı, Unkapanı Köprüsü" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Yılbaşı Yürüyüşü İçin Trafik Tedbirleri - Son Dakika

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