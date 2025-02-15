Milyarlık servetin yüzüne bakan yok - Son Dakika
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Milyarlık servetin yüzüne bakan yok

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İstanbul'da Yediemin Otoparkı'nda borçları nedeniyle sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç, çürümeye terk edildi. Eyüpsultan'da bulunan devasa mezarlık havadan görüntülendi.

15.02.2025 10:14  Güncelleme: 10:35
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İstanbul'da borcu yüzünden icralık olan, trafikten men edilen, çalınıp yakalanan binlerce otomobil ve motosiklet Yediemin Otoparkı'nda sahipleri tarafından alınmadığı için çürüyor. Devasa bir film platosunu andıran araç mezarlığı havadan görüntülendi.

İstanbul'da Borçtan İcralık Araç Mezarlığı: Yıllardır Terk Edilen Binlerce Araç

İstanbul'da çeşitli sebeplerden dolayı trafikten çekilen araçlar Yediemin Otoparkı'na alınıyor. Eyüpsültan'da bulunan araç mezarlığında binlerce otomobil, motosiklet ve otobüs çürümeye terk edildi. Bazı araçlar otoparkta hurda olarak saklanırken, bazı çekilen araçlar ise hurda olmasalar bile bu mezarlıkta yerlerini alıyor.

İstanbul'da Borçtan İcralık Araç Mezarlığı: Yıllardır Terk Edilen Binlerce Araç

Sahipleri yıllar içerisinde biriken borçları ve otoparktan teslim alma maliyeti nedeniyle de araçlarını mezarlığa terk ediyor. Otopark içinde son model spor arabalara kadar birçok çeşitte servet değerinde araçlar dikkat çekiyor. Otoparkta 2 binin üzerinde araç ve bin 500 üzerinde motosikletin bulunduğu öğrenilirken, çürüyen araçların olduğu alan yüksek duvarlar ve tel örgü ile hırsızlara karşı korunuyor. Araç mezarlığı, havadan görüntülendi. Görüntülerde, otoparkın büyüklüğü gözler önünde serildi. Devasa bir film platosunu andıran araç mezarlığı, adeta Hollywood film sahnelerini hatırlattı.

İstanbul'da Borçtan İcralık Araç Mezarlığı: Yıllardır Terk Edilen Binlerce Araç
İstanbul'da Borçtan İcralık Araç Mezarlığı: Yıllardır Terk Edilen Binlerce Araç
İstanbul'da Borçtan İcralık Araç Mezarlığı: Yıllardır Terk Edilen Binlerce Araç
Milyarlık servetin yüzüne bakan yok
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milyarlık servetin yüzüne bakan yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bayram Izgoren:
    acilen bu icra iflas kanunu düzenlenmeli devlet araci kanun yoluyla ogünkü değer üzerinden satip haxine hesabinda tutmali araclar bu sekil cürumemeli 21 0 Yanıtla
  • erkan demir:
    Nasi araçlarda sökülme yapılmış..Parca parca satıyorlar demekki 3 0 Yanıtla
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