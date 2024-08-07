İstanbul E-5 Karayolunda Yol Bakım Çalışmaları Trafik Çilesine Dönüştü - Son Dakika
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İstanbul E-5 Karayolunda Yol Bakım Çalışmaları Trafik Çilesine Dönüştü

İstanbul E-5 karayolu Beylikdüzü-Küçükçekmece arasında yapılan yol ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik sıkışıklığı yaşandı. Beylikdüzü-Avcılar arasındaki 9 kilometrelik yolun süresi 1 saat 15 dakikaya çıktı ve kilometrelerce kuyruk oluştu.

07.08.2024 11:37
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İstanbul E-5 karayolu Beylikdüzü- Küçükçekmece arasında yol ve bakım onarım çalışmaları trafik çilesine döndü. Beylikdüzü- Avcılar arası 9 kilometrelik yolun süresi 1 saat 15 dakikaya çıkarken, kilometrelerce oluşan kuyruk havadan görüntülendi.

İstanbul E-5 karayolu Küçükçekmece - Avcılar - Beylikdüzü hattında gerçekleştirilen metrobüs yolu bakımı ve yol bakım onarım çalışmaları trafikte çileye dönüştü. Sabah 06.00 saatleri itibariyle Beylikdüzü'nden Küçükçekmece istikametine araçları ve toplu taşıma ile gitmek isteyen vatandaşlar Beylikdüzü - Avcılar arasındaki 9 kilometrelik yolu 1 saat 15 dakikada tamamladı. Yaşanan yoğun trafik öğlen saatlerine kadar devam etti. Kilometrelerce oluşan kuyruk havadan görüntülendi.

"Bu işleri gece halletmeleri lazımken gündüz iş saatinde hallediyorlar"

Trafikten dolayı tepki gösteren minibüs sürücüsü, "Saat 06.00'da başladı trafik hala devam ediyor. Normalde 3 servis atmamız lazımdı, 1 buçuk servis anca attık. Bu işleri gece halletmeleri lazımken gündüz iş saatinde hallediyorlar. Yanlış bu durum" dedi.

"Trafik bizi bunalttı"

Duruma tepki gösteren bir taksi sürücüsü ise, "Trafik bizi de bunalttı artık yapacak bir şeyde yok. Artık alternatif yolları kullanmaya çalışacağız. Sabah 06.00'dan bu yana böyle" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul E-5 Karayolunda Yol Bakım Çalışmaları Trafik Çilesine Dönüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul E-5 Karayolunda Yol Bakım Çalışmaları Trafik Çilesine Dönüştü - Son Dakika
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