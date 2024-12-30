İstanbul Şişli'de 3. Kent Lokantası Açıldı - Son Dakika
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İstanbul Şişli'de 3. Kent Lokantası Açıldı

İstanbul Şişli\'de 3. Kent Lokantası Açıldı

Şişli Belediyesi tarafından açılan 3. Kent Lokantası, İzzet Paşa Mahallesi'nde hizmete girdi. Açılışa katılan İBB Başkanı İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Şahan, vatandaşlara yemek servis etti. Kent Lokantaları, düşük fiyatlarla dar gelirli yurttaşlara hizmet sunmayı amaçlıyor.

30.12.2024 18:31  Güncelleme: 18:34
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İstanbul Şişli'de açılan 3. Kent Lokantası hizmete başladı.

Şişli Belediyesi tarafından üçüncüsü açılan Kent Lokantası, İzzet Paşa Mahallesi'nde hizmete başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın katılımıyla gerçekleşen açılışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Şahan ve İmamoğlu, sıraya giren vatandaşlara tabldotlarla yemek servisinde bulundu.

Şu ana kadar ilçede kent lokantalarından 150 bin vatandaşın yararlandığını belirten Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "İzzetpaşa Mahallesi'nde, Şişli'de 3'üncü kent lokantamızı açıyoruz. İlki Gezici Kent Lokantası'ydı. İkincisini Mahmut Şevket Paşa'da açtık. Bugün üçüncü kent lokantamızı Ekrem Başkanımızla beraber açıyoruz. 150 bin yurttaşımıza şu ana kadar Şişli'de açtığımız iki kent lokantasıyla hizmet ettik. İzzetpaşa'da çok yoğun bir talep vardı. Bugün sayılarını artırmaya çalışacağız. Hep söylüyoruz, başkanımız da söylüyor; Kent Lokantası'nın Kanal İstanbul'u yendiği bir iklimde, bir süreçte bizim üstümüze düşen görev yurttaşımızın yanında olmak, onu güçlendirmek. Onun için bu hizmetleri ısrarla devam ettiriyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "İnsanımızın onurunu zedelemeden dayanışmamızı gösterme modellerinden biridir Kent Lokantası. Buralar seçilirken öylesine seçilmiyor. Emekli var mı, öğrencimiz var mı, dar gelirli yaşam var mı ona bakılıyor ve ona göre seçiliyor. Şişli de öyle bir çözüm ve seçim yapmıştır. ve buraya gelen emeklimiz, buraya gelen öğrencimiz, buraya gelen dar gelirli ya da işsiz vatandaşımız, 40 lira vererek üç çeşit yemeğini sağlıklı bir biçimde yiyebiliyor ve işine gücüne gidebiliyor" diye konuştu.

Mahallede 75 metrekarelik alanda açılan lokanta, günlük bin kişi kapasiteli olacak. İlk günkü menüsünde sultan çorbası, İzmir köfte, su böreği ve meyve yer alırken, yemek 40 TL'den satışa sunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Şişli'de 3. Kent Lokantası Açıldı - Son Dakika

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