İstanbul Valisi'nden Deprem Uyarısı

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Büyük deprem bekleniyor" şeklinde manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu. Vali Gül, "Bu ve benzeri asılsız paylaşımları yapanların kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sosyal medya mecralarında 'Büyük deprem bekleniyor' şeklinde manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtları dolaşıma sokulmaktadır. Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bu tür şayialar, vatandaşımızı paniğe sevk etmenin dışında hiç bir amaç taşımamaktadır. Vatandaşlarımızdan, bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini, AFAD Bilim Kurulumuzun yaptığı, yapacağı açıklamaları takip etmelerini rica ediyoruz. Bu ve benzeri asılsız paylaşımları yapanların kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL