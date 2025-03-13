İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Konferansı - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Konferansı

İstiklal Marşı\'nın 104. Yılı Konferansı

Zonguldak BEUN'da düzenlenen konferansta Prof. Dr. Oğuzhan Aydın, İstiklal Marşı'nı anlattı.

13.03.2025 20:50
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEUN) düzenlenen ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Aydın'ın konuşmacı olduğu "104. Yılında İstiklal Marşı ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy" başlıklı konferans, katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansa BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğtimi öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Aydın, Senato Üyeleri, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen saygı duruşunun ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Melike Bolat'ın şefliği ve Çok Sesli Korosu'nun eşliğinde İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşının ardından ise "104. Yılında İstiklal Marşı ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy" başlıklı konuşmasını yapmak üzere Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Aydın kürsüye davet edildi.

Prof. Dr. Oğuzhan Aydın sözlerine İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü dolayısıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde tertip edilen konferansta olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek başladı. Prof. Dr. Aydın, Milli Mücadele döneminde Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletinin azmi, kararlılığı ve mücadelesini ele alarak derin irfanıyla ortaya koyduğu İstiklal Marşı'nın eşsiz bir abide olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Oğuzhan Aydın, Milli Şair Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı süreci çeşitli anılar üzerinden anlatırken özellikle dönemin Milli Eğitim Bakanı ve Akif'in yakın arkadaşı olan Hamdullah Suphi Tanrıöver'in İstiklal Marşı'nın meclise sunulmasında ve Gazi Mecliste bunun ilan edilme sürecinin oldukça değerli olduğunu dile getirdi. İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı üzerinden de detaylı bilgiler aktaran Prof. Dr. Aydın; tarihin çeşitli dönemlerinde ve bilhassa Milli Mücadele döneminde etkin rol oynayan Nene Hatun, Seyit Onbaşı ve Kara Fatma gibi kahramanların üstün mücadelesinin de İstiklal Marşı'nın yazılmasında Akif'in duygularını derinden etkileyen unsurlar olduğuna dikkat çekti.

İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u çeşitli anılar ve hikayeler üzerinden, özellikle Türk edebiyatının müstesna şiirleri üzerinden dinleyicilere aktaran Prof. Dr. Aydın, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nde düzenlenen etkinlik dolayısıyla başta BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile programda emeği geçen ve programa katılım sağlayan herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Konferansın sonunda Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Prof. Dr. Oğuzhan Aydın'a teşekkür belgesi takdiminde bulundu. Teşekkür belgesinin takdim edilmesinin ardından etkinlik, günün anısına binaen öğrencilerle toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Konferansı - Son Dakika

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