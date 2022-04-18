İtfaiyeciler iftarda buluştu - Son Dakika

Milli Savunma Komisyon Başkanı Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve beraberindeki parti heyeti, Adıyaman Belediyesinde görevli itfaiyecilerle iftar programında bir araya geldi.

Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, halkın can ve mal güvenliğini sağlayan itfaiye müdürlüğü personelini ziyaret etti.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasında gerçekleşen sahur programında konuşan

Milletvekili Ahmet Aydın, "Her türlü doğal afette olay yerine giden ilk ekiplerden bir tanesi olan itfaiyecilerimize gösterdiği özveriden ve fedakarlıktan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu mübarek Ramazan gününde de iftarımızı onlarla yapmak istedik. Kendilerine bizleri ağırladıkları için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise personeline yapılan moral ziyaretinden dolayı Milletvekili Aydın'a, AK Parti İl Başkanı Dağtekin'e ve AK Parti Merkez ilçe Başkanı Alkayış'a teşekkür etti. - ADIYAMAN