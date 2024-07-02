İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı: Sığınmacılar Türkiye'nin en önemli beka sorunu

Yerel

(ESKİŞEHİR ) - İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Serdar Ulucan, "Sayıları 13 milyonu bulan sığınmacılar, Türk Devletinin ve Türk Milletinin en önemli beka sorunu olmuştur. Emperyalist ülkelerin Türkiye'yi Türksüzleştirme planının bir parçası olan bu sığınmacı politikası, ülkemizi hızla uçurumun kenarına sürüklemektedir" dedi.

İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Serdar Ulucan, Kayseri'de yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Ulucan, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Önceki gün Kayseri'de, AKP iktidarının gayrı milli politikaları sonucunda ülkemize girmiş bir müptezelin, 6 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğunu öğrendik. Bu olayın neticesinde Kayseri'de yaşanan elim hadiseleri tesadüfen oluşmuş bir durum olarak görmüyoruz. Bizler bu gibi olayların olacağını çok önceden gördük ve iktidarı ve onun küçük ortaklarını defalarca uyardık. Sayıları 13 milyonu bulan sığınmacılar, Türk Devletinin ve Türk Milletinin en önemli beka sorunu olmuştur. Emperyalist ülkelerin Türkiye'yi Türksüzleştirme planının bir parçası olan bu sığınmacı politikası, ülkemizi hızla uçurumun kenarına sürüklemektedir. Artık ülkemizin sessizce işgal edildiğini söylemiyoruz. Çünkü mesele topyekün bir yıkıma dönüşmek üzeredir.

Kayseri'de yaşanan insanlık dışı olay ve sonrasında yaşanan gelişmeler münferit bir hadise olarak görülmemelidir. Bilakis Kayseri olaylarını, çok daha büyük provokasyonların bir ön habercisi olarak görmek lazım. Atalarımızın kanlarıyla sulayarak bizlere emanet ettikleri vatanımız, dış güçlerin oyuncağı haline getiren AKP'nin ensarcı, ihvancı ve siyasi Arapçılı politikalarının sonucunda dünyanın sığınmacı deposu haline gelmiştir. Ülkemizde bulunan sığınmacı sayısı, dünyanın 97 ülkesinden fazladır. Türkiye'deki Suriyeli sayısı, Suriye'de bulunan Suriyeli sayısını çoktan geçmiştir. Avrupa kıtasındaki tüm ülkelerde bulunan sığınmacıların tam 7 katı sığınmacı ülkemizde yaşamaktadır. Bu sığınmacılar Türk Milleti'nin vergileriyle bedavaya sağlık hizmeti almakta, işsizliğin artmasına neden olmakta, gıda ve kira fiyatlarının yükselmesine neden olmaktadır.

Bu arada, yerel yönetimlerin de büyük bir sorumluluk altında olduklarını hatırlatmak istiyoruz. Eskişehir'de seçim öncesinde ve seçimlerden sonra sığınmacılarla ilgili tek kelime etmeyen CHP'li belediyelere seslenmek istiyoruz. Siz Atatürk'ün kurduğu partinin neferleri olduğunuzu unuttunuz mu? Sizleri CHP'li Bolu Belediyesi'ni ve CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi'ni örnek almaya davet ediyoruz.

"Devletimizin bekası için ortak hareket etmeye çağırıyoruz"

Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu, bu beka sorununa karşı tüm siyasi partilere, tüm sivil toplum kuruluşlarına, ortak bir siyasi iradeyle müşterek bir zeminde hareket etme çağrısında bulunmuştur. Sığınmacı meselesinin partiler üstü bir sorun olduğunu hatırlatıyor, tüm siyasi parti, belediye ve sivil toplum kuruluşlarını, devletimizin bekası için ortak hareket etmeye çağırıyoruz. Gün birlik olma günüdür."