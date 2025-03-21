İzciler Kütahya\'da Gezi Düzenledi

Hisarcık İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi izcileri için Kütahya'ya gezi düzenlendi.

İlçe Müftülüğü Manevi Danışmanı ve İzci Lideri Şamil Demir rehberliğinde Kütahya'ya düzenlenen gezide İl Müftüsü İrfan Açık makamında ziyaret edildi. Daha sonra Germiyan sokağı, Kütahya Kalesi, Sevgi Yolu sırasıyla gezildi. Ulu Camide kılınan namazın ardından izciler ve liderleri ile birlikte iftar programı tertip edildi. - KÜTAHYA