İZDEMİR Termik Santrali Mühürlendi

(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarımsal hayatı ve özellikle zeytinciliği olumsuz etkilemesi gerekçesiyle bölge halkı ve çevre platformları tarafından yargıya taşınan İzmir'in Aliağa ilçesi Horozgediği mevkiinde faaliyet gösteren İZDEMİR Termik Santrali'ni mühürledi. Mühürlemeye gerekçe olarak ise şirketin 'iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmaması' gösterildi.

İzmir'in Aliağa ilçesi Horozgediği mevkiinde faaliyet gösteren, bölge halkı ile çevre platformlarının yargıya taşıdığı İZDEMİR Termik Santrali'ne ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

Anayasa Mahkemesi'nin daha önce çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporunu iptal ettiği İZDEMİR Termik Santrali, karara rağmen yeni bir ÇED süreci başlatmıştı. Geçtiğimiz haftalarda günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısında 12 bin 781 sayfadan oluşan ÇED raporu hakkında 6 saatte karar ÇED raporu için nihai karar verilmiş ve proje askıya çıkarılmıştı.

Bölgedeki tarımsal hayatı ve özellikle zeytinciliği olumsuz etkilediğini, proje sahasına yakın mesafede zeytinlik alan bulunması noktasında tepki toplayan projeye, EGEÇEP ve çevre platformları, yazılı dilekçelerle itiraz etmişlerdi.

Çevre platformları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü önünde yaptıkları basın açıklamasında ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne işletmenin ruhsatının iptal edilmesi çağrısında bulunmuşlardı.

Faaliyetleri durdurulmuştu

Öte yandan; İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDEMİR Termik Santrali için harekete geçti.

Büyükşehir'in zabıta ekipleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığı gerekçesiyle faaliyetlerinin durdurularak kapatılmasına karar verilen santrali bugün mühürledi.

Ekiplerin santrali mühürlemesinin ardından bölgede faali halde bulunan kamyon ve iş araçları alandan tahliye edildi.