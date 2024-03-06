CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Seçmenden Sağduyulu Davranmasını İstedi

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CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ege Mezunlar Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Tugay, seçmenin 31 Mart seçimlerinde sağduyulu davranmasını istedi. Tugay, "Bu şehir sadece benim şehrim değil. Bu hikaye sadece benim hikayem değil. Sizler de seçmenden CHP'nin adayları için destek isteyin. İzmirli bir yurttaş olarak buraya AKP'li birinin gelip de bizi mahvetmesini istemem" dedi.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, ODTÜ Ege Mezunlar Derneği'nin Alsancak'ta bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlediği söyleşisine katıldı. Moderatörlüğünü Dernek Başkanı Özgür Topaç'ın yaptığı programda, Başkan Tugay kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle yanıt verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak 5 yılın verdiği deneyim ve tecrübe ile yola çıktığını anlatan Tugay, "Şu anda çok deneyimliyim. Belediyenin ne olduğunu biliyorum. Kararların nasıl alındığını biliyorum. Bu göreve hazırım. Dersimi iyi çalıştım. İzmir'i iyi çalıştım. Kendimi çok rahat hissediyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi büyük ve güçlü bir kurum. Doğru yönetirseniz verimli sonuçlar alırsınız" diye konuştu.

Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eşrefpaşa Hastanesi'ne ilişkin de büyük hayallerinin olduğunu belirterek, "İnsanların sağlıksız çevrede yaşamasından kaynaklı ne kadar hasta olduklarını, yaşam konforlarının nasıl bozulduğunu anlatacağız. Eşrefpaşa Hastanesi ile ilgili büyük hayallerim var. Onun toplum sağlığı ile doğrudan bağlantısını kuracağım. İzmir'in her yerinde Eşrefpaşa Hastanesi'ne bağlı tıp merkezleri, sağlık merkezleri alanları oluşturacağım" dedi.

"BAKANLARLA İLETİŞİMİ KESEMEZSİNİZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra sağlıklı hizmet açısından, çalışılması gereken her kurumla iletişim halinde olacaklarının altını çizen Tugay, şöyle konuştu:

"Devlet idaresinde kamu kurumları arasındaki ast üst ilişkisinin kopuk olması mümkün değil. Burada sadece yönettiğiniz kentin hakkını yedirmemek ve istismar edilmesini engellemek için dikkat etmeniz lazım. Saf, tuzağa düşen bir insan olmamalısınız. Bakanlar, bakan yardımcıları genel müdürlerle iletişimi kesemezsiniz. Karşıyaka'da bunu yapmadım. Büyükşehir Belediye Başkanı olursam bütün bakanlarla, yardımcılarıyla tanışmak, önemli kişilerle iletişim içinde olmak zorundayım."

"KENTSEL DÖNÜŞÜM HİKAYESİ ANLATIYORLAR"

Hükümeti kentsel dönüşüm konusunda eleştiren Tugay, "Kentsel dönüşüm hikayesi anlatıyorlar ya Antep'te 27 tane müze var, opera salonu var. Hepsini devlet yapmış. Ama nasıl bir beceri gösterdilerse Nurdağı gibi dinamit üstünde oturulan ilçenin şehrini yenilemeyi, dönüştürmeyi becerememişler. Orası tamamen yok olmuştu. Bütün Nurdağı yıktılar. Yeniden yapıyorlar. ya da yapamıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki 'Devlet bütçesinden kaynak aktarabiliriz. Bununla beraber bütün sorunlar çözülür.' Öyle olmuyor. Size para geliyor ama onu nasıl kullandığınız çok önemli. Çarçur ediyorlar" diye konuştu.

"BU GÖREVİ ÜSTLENMEYE HAZIRIM"

Geçmiş seçimlerde CHP'ye 'emaneten' verilen oyların bulunduğu, bunların başka partilere kayması halinde seçimin kaybedilme riskinin olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine Tugay, şunları söyledi:

"Ben iyi niyetliyim ve bu göreve iyi hazırlandım. Bu görevi üstlenmeye hazırım. Bu yükü taşıyacağımı biliyorum. Yüzümün akı ile çıkacağım. Ne yaptığını bilen biriyim. Rastgele, tesadüfen burada durmuyorum. Bu konuda siz de inisiyatif alın. Sizler de seçmenden CHP'nin adayları için destek isteyin. İnsanlar mantıksız kararlar almasın. Ben de bir insanım. İzmirli bir yurttaş olarak buraya AKP'li birinin gelip de bizi mahvetmesini istemem. Benim neyimi beğenmiyorlarsa onu konuşmak lazım. Demokrasi ortamında yaşıyoruz. Halk birini tercih edecek. O kazanacak. Seçimi kazanacağım yönünde sahadan geri dönüşler alıyorum. Ama diyelim ki son anda bir şeyler yaptılar. İnsanları kandırdılar, kaybettik. Ben üzülürüm. Kendi boyutum kadar üzülürüm. Köşeme çekilirim, bir şekilde hayatıma devam ederim. Ama herkes şunu bilmeli; bu şehir sadece benim şehrim değil. Bu hikaye sadece benim hikayem değil."

"HİÇBİR ZAMAN KENDİMİ KİMSEYE PAZARLAMAYACAĞIM"

Kariyer peşinde olmadığının altını çizen CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, "Ne kendimi kahraman olarak görüyorum ne de yarın kahraman olarak göstereceğim. Sadece ve sadece bir görevi üstlenmeye çalışıyorum. Bu görevin gereğini neyse onu yerine getirmeyi amaçlıyorum. Hiçbir zaman kendimi kimseye pazarlamayacağım. Adımın bir yerde geçmesini dahi istemiyorum. Eğer İzmir hayal ettiğim, güzel bir şehir olursa, bunu sağlamada ben de bir koordinatör olarak görev almış olursam, onur duyarım" dedi.

SEÇMENE SAĞDUYU ÇAĞRISI

Seçmenin 31 Mart'ta sağduyu davranmasını isteyen Tugay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu işi tek başına bir kişi yapamaz. Her meslekten insanla yapılacak bir iş. Asla ben yaptım diye kimse sahiplenemez. Bu büyük bir hadsizliktir. Başkan kendini özel bir konuma koymamalıdır. Bu altı üstü bir koordinatörlük konusu. Bu şehir ve bu ülke, beni bu nokta için yetiştirdi. Ne yapacağımı biliyorum. İlçe belediye başkan adayları ile aramızda özel bağlar kuruyoruz. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ile yarışmaz. Koordineli çalışır. Kendi geleceğine İzmir karar verecek. Tutup da farklı bir karar verirse, herkes de sonucuna katlansın. Ülkemiz ne halde, ortada."