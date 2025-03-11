İzmir'de 34 Yıl Ceza Alan Zanlı Yakalandı

(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 33 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Zanlı işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, il genelinde suçlular ile mücadelesine devam ediyor. Ekipler tarafından Konak ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 33 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.Ç., yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.Ç., cezaevine gönderildi.