İzmir'de Paramotor Turları Başladı - Son Dakika
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İzmir'de Paramotor Turları Başladı

İzmir\'de Paramotor Turları Başladı

İzmir'de paramotor turlarıyla kuş bakışı şehir manzarası sunuluyor; 30 dakika 3.500 TL.

29.09.2024 10:17
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İzmir'de, uçuş meraklıları için paramotor turları başlarken, hava aracına binenler; Konak, Alsancak ve Kordon'u kuş bakışı olarak görmenin ve uçuşun keyfine varıyor. Körfez'de 30 dakikalık turun ücret ise 3 bin 500 TL olarak belirlendi.

İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde 30 yıldan bu tarafa uçuş eğitimleri veren paramotor ve yamaç paraşütü pilotu Metin Pehlivan, İzmir Körfezinde bir ilke imza atarak paramotor turları başlattı. Pratik bir hava aracı olarak bilinen paramotor ile Bayraklı sahilden turların startını veren Pehlivan, uçuş meraklılarının ilgisini çekti.

30 dakikalık turun fiyatı 3 bin 500 TL

Sahile gelen kişilere önce kısa bir eğitim veren ve uçuşa hazırlayan Metin Pehlivan, daha sonrada Bayraklı'dan havalanarak Konak, Alsancak ve Kordon'u turluyor. İzmir Sportif Havacılık Kulübü'ne 3 bin 500 TL bağış karşılığı 30 dakika süren uçuşla paramotora binen meraklılar, İzmir'i kuş bakışı olarak izlemenin ve uçuşun keyfine varıyor. Tecrübeli pilot Metin Pehlivan, havadan çekilen bu keyifli anları da daha sonra meraklılarla paylaşıyor.

Metin Pehlivan, haftanın belirli günlerinde, uçuşa elverişli havalarda etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade ederek, turların ilgi gördüğünü söyledi. Pehlivan, "Paramotor, çok basit, çok pratik bir hava aracı. Benzinle çalışıyor. Sadece içerisine özel bir yağ katıyoruz. Ortalama saatte 3-4 litre yakıyor. Sırtınızı alıp paraşütünüzü yukarıya getirdikten sonra, kısa bir koşuyla; düz alanlardan, deniz kıyısından, her yerden kalkış yapabiliyorsunuz. Kolaylıkla sökülüyor, demonte oluyor. Küçük bir çantanın içine sığıyor. Arabanıza kolaylıkla sığar ve evinizde yer kaplamaz. Evinizde küçük bir uçağınızın olduğunu düşünebileceğiniz bir hava aracı. Genelde öğrencilerimi uçuruyorum, eğitim veriyorum. 20-30 dakika havada kalıyoruz. Bayraklı sahilden kalkış yapıyoruz, Alsancak ve Kordon'a gidiyoruz. Alsancak Kordon'dan tekrar geri dönüp Bayraklı sahile iniş yapıyoruz" dedi.

İlk defa paramotora binen ve kuşbakışı olarak İzmir'i dolaşma fırsatı yakalayan vatandaşlarda, farklı bir deneyim yaşadıklarını söyledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Paramotor Turları Başladı - Son Dakika

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