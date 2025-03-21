İzmir'de Ramazan İftar Buluşmaları Kiraz'da Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir'de Ramazan İftar Buluşmaları Kiraz'da Devam Ediyor

İzmir\'de Ramazan İftar Buluşmaları Kiraz\'da Devam Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayında 30 ilçede düzenlediği iftar buluşmaları Kiraz'da gerçekleştirildi. Başkan Dr. Cemil Tugay, vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya gelerek, Ramazan'ın anlamına dikkat çekti.

21.03.2025 13:03  Güncelleme: 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayında 30 ilçede organize ettiği iftar buluşmaları Kiraz'da devam etti. İftar buluşmasına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın Ramazan ayının bereketini paylaşmak için 30 ilçede başlattığı iftar buluşmaları Kiraz'da devam etti Kiraz Cem Yazan Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen iftar yemeğine Başkan Dr. Cemil Tugay'ın yanı sıra Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, CHP Kiraz İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Pınar Okyay, Çağatay Güç, İsmail Mutaf, daire başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, gaziler ve binlerce Kirazlı katıldı. Başkan Tugay, 7'den 70'e iftar programına katılan Kirazlılarla sohbet etti, fotoğraf çekildi.

"Aynı yemeği paylaşmak, eşitlik ve adalet duygusunu yaşamak çok değerli"

İftarda Kirazlılara seslenen Başkan Tugay, "Soğuk bir akşamda bir arada olmanın onurunu yaşıyoruz. Fırsat buldukça bir sofranın etrafında bir arada olmalıyız. Birbirimize duyduğumuz sevgiyi, sorumlulukları hatırlamalıyız. Bizler İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak 30 ilçemizde her akşam farklı bir ilçede bu tabloyu yaşıyoruz. Hemşehrilerimizle, komşularımızla bir araya geliyoruz. Kutsal ramazan ayının ülkemize bereket, şehrimize hayırlar, iyilikler getirmesini diliyoruz. Bize bu nimetleri sağlayan bu bereketli topraklara şükranlarımızı sunuyorum. Aynı yemeği, aynı masada paylaşmak, o eşitlik ve adalet duygusunu yaşamak bizim için çok değerli" diye konuştu.

Konuşmaların ardından gaziler Başkan Tugay'a verdiği hizmetler nedeniyle günün anısına Türk bayrağı armağan etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Cemil Tugay, Politika, Yerel, Yaşam, Kiraz, İftar, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Ramazan İftar Buluşmaları Kiraz'da Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
İmamoğlu’ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj
A Milli Takım’da değişiklik 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da değişiklik! 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı
Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez’in sağlık durumu belli oldu Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez'in sağlık durumu belli oldu
İşte Ekrem İmamoğlu’nun 121 sayfalık ifadesi İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
Bakan Tekin’den öğretmen ataması açıklaması Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
İmamoğlu’ndan ’’Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz’’ sorusuna tek cümlelik yanıt İmamoğlu'ndan ''Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?'' sorusuna tek cümlelik yanıt
Nijerya, Osimhen’in golleriyle Ruanda’yı 2-0 yendi Nijerya, Osimhen'in golleriyle Ruanda'yı 2-0 yendi
Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti

16:28 İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı
15:58 Hangi ilde hangi parti birinci İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar
15:11 Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti
15:01 Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
21:52 Nijerya, Osimhen’in golleriyle Ruanda’yı 2-0 yendi Nijerya, Osimhen'in golleriyle Ruanda'yı 2-0 yendi
21:49 İmamoğlu’ndan ’’Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz’’ sorusuna tek cümlelik yanıt İmamoğlu'ndan ''Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?'' sorusuna tek cümlelik yanıt
21:31 Bakan Tekin’den öğretmen ataması açıklaması Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
21:27 İşte Ekrem İmamoğlu’nun 121 sayfalık ifadesi İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
21:27 Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez’in sağlık durumu belli oldu Yaşadığı sakatlıkla yürekleri ağza getiren Davinson Sanchez'in sağlık durumu belli oldu
21:15 A Milli Takım’da değişiklik 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da değişiklik! 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı
21:02 İmamoğlu’ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına el yazısıyla mesaj
20:45 Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 17:04:52. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Ramazan İftar Buluşmaları Kiraz'da Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement