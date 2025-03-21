İzmir\'de Ramazan İftar Buluşmaları Kiraz\'da Devam Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayında 30 ilçede organize ettiği iftar buluşmaları Kiraz'da devam etti. İftar buluşmasına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın Ramazan ayının bereketini paylaşmak için 30 ilçede başlattığı iftar buluşmaları Kiraz'da devam etti Kiraz Cem Yazan Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen iftar yemeğine Başkan Dr. Cemil Tugay'ın yanı sıra Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, CHP Kiraz İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Pınar Okyay, Çağatay Güç, İsmail Mutaf, daire başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, gaziler ve binlerce Kirazlı katıldı. Başkan Tugay, 7'den 70'e iftar programına katılan Kirazlılarla sohbet etti, fotoğraf çekildi.

"Aynı yemeği paylaşmak, eşitlik ve adalet duygusunu yaşamak çok değerli"

İftarda Kirazlılara seslenen Başkan Tugay, "Soğuk bir akşamda bir arada olmanın onurunu yaşıyoruz. Fırsat buldukça bir sofranın etrafında bir arada olmalıyız. Birbirimize duyduğumuz sevgiyi, sorumlulukları hatırlamalıyız. Bizler İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak 30 ilçemizde her akşam farklı bir ilçede bu tabloyu yaşıyoruz. Hemşehrilerimizle, komşularımızla bir araya geliyoruz. Kutsal ramazan ayının ülkemize bereket, şehrimize hayırlar, iyilikler getirmesini diliyoruz. Bize bu nimetleri sağlayan bu bereketli topraklara şükranlarımızı sunuyorum. Aynı yemeği, aynı masada paylaşmak, o eşitlik ve adalet duygusunu yaşamak bizim için çok değerli" diye konuştu.

Konuşmaların ardından gaziler Başkan Tugay'a verdiği hizmetler nedeniyle günün anısına Türk bayrağı armağan etti. - İZMİR