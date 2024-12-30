İzmir'de Sahte Alkol Baskını - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir'de Sahte Alkol Baskını

Geniş Video İzle

Selçuk'ta yapılan baskında 669 litre etil alkol ve 1296 alkol kiti ele geçirildi.

30.12.2024 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de iş yeri ve depoya sahte alkol baskını

İZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesinde bir kişiye ait iş yeri ve depoya polis ekipleri yapılan baskında, 669 litre etil alkol ve bin 296 alkol kiti ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği, Selçuk ilçe Emniyet müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle Selçuk ilçesinde bir şüpheliye ait iş yeri ve depoda kaçak alkol bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adreslere Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 650 bin lira olan 669 litre etil alkol, bin 296 adet alkol kiti ve 94 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Selçuk, Hukuk, Yerel, Polis, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Sahte Alkol Baskını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 07:58:43. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Sahte Alkol Baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.