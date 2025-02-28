İzmir'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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İzmir'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

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Bergama'da 4 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

28.02.2025 10:33
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İzmir'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde silah ticareti ve kaçakçılığı ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda tabanca, tüfek ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyon kapsamında 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği görevlileri, Bergama ilçesinde silah ticareti ve kaçakçılığı ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 4 şüphelinin kimliklerini ve adreslerini belirledi. 22 Şubat günü savcılık talimatıyla gerçekleşen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda tabanca, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü sevk edildiği mahkemece tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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