İzmir'de Tanker ile Taksi Çarpıştı - Son Dakika
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İzmir'de Tanker ile Taksi Çarpıştı

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İzmir Bayraklı'da tanker, taksiye çarptı; bir yolcu yaralandı, trafik durma noktasına geldi.

27.02.2025 11:31
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(İZMİR) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak karşı şeride geçen mazot yüklü tanker taksiye çarptı. Taksi içerisindeki bir yolcunun yaralandığı kazada, devrilen tankerin yolu kapatması nedeniyle İzmir trafiği durma noktasına geldi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Bayraklı ilçesi Altınyol Melez Deltası mevkisinde, saat 05.40 sıralarında meydana geldi. Bayraklı istikametinden Konak istikametine giden B.G, idaresindeki 35 BTH 423 plakalı mazot yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak karşı şeride geçti ve Bayraklı istikametinden Karşıyaka istikametine giden F.B, idaresindeki 35 T 7658 plakalı taksiye çarptı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan taksi içerisindeki yolcu E.B'yi hastaneye kaldırdı.

Öte yandan, devrilen mazot yüklü tankerin yolu kapatmasıyla Altınyol ve Anadolu Caddesi'nde yaklaşk 25 kilometrelik trafik oluştu. Ekiplerin, devrilen tankeri ve taksiyi yoldan kaldırmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Tanker ile Taksi Çarpıştı - Son Dakika

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