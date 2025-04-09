İzmir'de Uyuşturucu İmalathanesine Operasyon - Son Dakika
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İzmir'de Uyuşturucu İmalathanesine Operasyon

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İzmir'de yapılan operasyonda 122 bin 700 sentetik ecza ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

09.04.2025 11:25
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Haber: Akın Küçükkurt

(İZMİR) - İzmir'de polis ekipleri, bir iş yerini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda, 122 bin 700 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Konak ilçesinde bir şüphelinin iş yerini uyuşturucu imalathanesine çevirdiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Belirlenen adreste yapılan aramada 122 bin 700 sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ü.M. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Uyuşturucu İmalathanesine Operasyon - Son Dakika

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