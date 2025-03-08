İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

(İZMİR) - İzmir polisi tarafından il genelinde yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 198 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Amirliği ekipleri tarafından il genelinde yapılan çalışmalarda, 8 şüpheliye uyuşturucu madde ticaretinden, 190 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmaktan, 728 şüpheliye yoklama kaçağından işlem yapıldığı, 120 aranan şahsın yakalandığı bildirildi.

Öte yandan, çalışmalarda 18 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca, bin 521 gram narkotik madde, bin 684 uyuşturucu hap ele geçirildi.