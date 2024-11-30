İzmir'de Yağma Çetesi Operasyonu

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İzmir'de yağmacı çeteye polis operasyonu: 8 gözaltı

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde yağmacı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Organize Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışma sonucu, ilçede suç işlemek amacıyla örgüt kuran yağma ve silh ticareti yapan şebeke tespit edildi. Suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 av tüfeği ve çok sayıda tabanca fişeği ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.