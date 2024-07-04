İzmir\'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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(İZMİR) – İzmir'in Bornova ilçesi Beşyol köyünde dün çıkan ve ardından Sarnıç Mahallesi'ne sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı.

İzmir ili Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde ormanlık alanda dün saat 13.37'de çıkan yangına yapılan müdahaleler sonuç verdi.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 6 uçak ve 10 helikopter olmak üzere toplam 6 uçak, 10 helikopter ile 32 arazöz, 8 su ikmal, 7 dozer, 4 yer ekibi ile Bornova Belediyesi ve çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerin gece boyunca havadan ve karadan yürüttükleri çalışmalar sonrasında yangın kontrol altına alındı.

7 EV YANGINDAN ZARAR GÖRDÜ

Yangında, Bornova ili Beşyol köyünde ve Sarnıç Mahallesi'nde 4 olmak üzere toplamda 7 ev yandı.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle Manisa bölgesine ilerlemiş ve Manisa ili Yunusemre ilçesi Gökçeler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.