İzmir\'deki orman yangını kontrol altına alındı

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(İZMİR) – Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, İzmir'in Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde bugün gündüz saatlerinde başlayan ve Gaziemir ilçesi Sarnıç bölgesindeki ormanlık alana da yayılan yangının Sarnıç'taki bölümünün kontrol altına alındığını duyurdu.

Gündüz saatlerinde İzmir'in Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde başlayan ve Gaziemir ilçesi Sarnıç bölgesindeki ormanlık alana da yayılan orman yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangına; Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 7 uçak ve 4'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopterden oluşan toplam 27 adet hava aracı, 40 adet arazöz, 9 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi il belediyelere ait 21 tanker ve 5 arazöz ile emniyete ait 5 tomanın yangınla mücadelesi devam ediyor.

Öte yandan; Gaziemir Belediye Başkanı Ünal ışık, yangında Sarnıç bölgesindeki ormanlık alanı kapsayan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Ünsal,bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli hemşehrilerim,

"Buca-Gaziemir sınırında çıkan ve Sarnıç bölgemizdeki ormanlık alanda yayılan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Söndürme çalışmalarında görev yapan, çalışmalara destek veren herkese teşekkür ediyorum.

Hepimize geçmiş olsun."