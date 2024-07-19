İzmir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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İzmir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir\'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Buca ilçesinden başlayarak Gaziemir ilçesine yayılan orman yangını, 22 saatlik mücadele sonucunda kontrol altına alındı. Yangında yüzlerce dekar alan küle döndü.

19.07.2024 12:21  Güncelleme: 12:27
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İzmir'in Buca ilçesinden başlayarak Gaziemir ilçesine yayılan orman yangını, 22 saatte ekiplerin sabaha kadar süren amansız mücadelesiyle güçlükle kontrol altına alındı. Yangında yer yer parlamalar devam ederken, yanan yüzlerce dekar alan küle döndü, görüntüler yürek yaktı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki yangınların kontrol altına alındığını açıklamıştı. Buca'da dün saat 13.25'te başlayan yangın, hemen yanındaki Gaziemir ilçesine de sıçradı. İzmir'in merkez ilçeleri olan noktalarda büyüyen yangın, gece boyu devam etti.

Sabaha kadar mücadele, yer yer parlamalara müdahale sürüyor

Alevler evlere çok yaklaşınca, onlarca ev hemen tehlike nedeniyle tahliye edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı gece görüşlü helikopterler ve yer ekipleri, sabaha kadar mücadele etti. Orman ekiplerine; belediyelerin itfaiye araçları, emniyetin TOMA araçları da destek odu. Sabahın ilk ışıklarıyla da havadan müdahale devam etti.

Yangın, 22 saat süren olağanüstü mücadeleyle güçlük kontrol altına alınabildi. Bölgede hala yer yer parlamalar devam ederken, helikopterler parlayan alanlara müdahale ediyor.

Öte yandan, gece boyunca yanan alanlarda görüntülendi. Yüzlerce hektar alan küle dönerken, Sarnıç alanından çekilen görüntüler yürekleri yaktı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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