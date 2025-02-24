İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları'ndan 'Şiddet' Protestosu: "Adalet Mekanizmalarının Derhal Harekete Geçmesini Talep Ediyoruz"

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(I·ZMİR) – İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları, sokak hayvanlarını toplayan Menemen Belediyesi ekiplerinin kendilerine itiraz eden vatandaşları darp ettiğini belirterek "Bu suc¸un cezasız kalması, gelecekte daha bu¨yu¨k vahs¸etlerin yas¸anmasının o¨nu¨nu¨ ac¸maktadır. Bu nedenle, sırtını devletin uluslararası hukuka ve anayasaya aykırı kanlı politikalarına dayayan bu faillerin hak ettikleri cezayı alması ic¸in adalet mekanizmalarının derhal harekete gec¸mesini ve iktidarın bu ayrıs¸tırıcı nefret politikalarına bir son vermesini talep ediyoruz" açıklamasını yaptı.

I·zmir'in Menemen ilc¸esinde, 20 Şubat günü belediye ekiplerinin sokak hayvanlarını toplama c¸alıs¸maları sırasında, duruma itiraz eden vatandas¸lara yo¨nelik s¸iddet uyguladıgˆı ve o¨zellikle kadınların darp edildigˆi go¨ru¨ntu¨ler sosyal medyada bu¨yu¨k tepki toplamıştı. Olayın ardından İzmir Yas¸am Hakkı Savunucuları, Menemen Belediyesi o¨nu¨nde toplanarak basın açıklaması yaptı.

"Katliam yasasına kars¸ı mu¨cadelemizi su¨rdu¨recegˆiz"

Grup adına açıklamayı yapan Kaan Gencel, şunları söyledi:

"AK Parti iktidarının ve ortagˆı olan tarikat, cemaat yapılarının c¸o¨kmu¨s¸ sistemi gizlemek, iktidarda durmasını sagˆlayan s¸iddet ve baskı politikalarını su¨rdu¨rmek ic¸in, ayrıca sokak ko¨pekleri ic¸in 'kısırlas¸tır as¸ılat yerinde yas¸at' metodunu uygulamayıp barınak ins¸ası ile rant sagˆlamak ve toplama ihaleleriyle ceplerini doldurmak ic¸in yu¨ru¨rlu¨gˆe koydugˆu, anayasaya ve hukuka aykırı olan katliam yasası ilk gu¨nden beri sokakta yas¸ayan ko¨peklerin, onları korumak isteyen hayvan hakkı savunucularının ve hayvanseverlerin tu¨rlu¨ yo¨ntemlerle s¸iddete ugˆramasına ve o¨ldu¨ru¨lmesine neden oluyor. Bu s¸iddet politikası sonrasında hayvan dostlarımızın haricinde insanlar da zarar go¨rmeye bas¸ladı. Devletin s¸iddet dilini benimseyen suc¸a meyilli kis¸iler her gu¨n her yerde hayvana, kadına, c¸ocugˆa, azınlıklara zarar veriyor ve gereken cezaları almadıkları ic¸in bu davranıs¸larını vahs¸ice su¨rdu¨ru¨yorlar. 3 gu¨n o¨nce, ko¨pekleri toplamaya gelen AK Partili Menemen Belediye çalışanları, c¸ogˆunlugˆunu kadınların olus¸turdugˆu, toplamaya engel olmak isteyen hayvanseverlere yumruklarla ve sopayla saldırdı. Gerici, hayvan du¨s¸manı, kadın du¨s¸manı AK Parti zihniyeti, ortakları ile beraber maddi c¸ıkarları ve u¨lke gu¨ndemini o¨rtbas etmek amacıyla katliam yasasını c¸ıkararak da politikalarının ne oldugˆunu tekrardan tescillemis¸ oldu. Bas¸kanından belediye c¸alıs¸anına kadar da herkes bu yasayı uygulamak ic¸in du¨s¸u¨nmeden hareket etmeye bas¸ladı ve vatandas¸lara saldıracak kadar go¨zu¨ do¨nmu¨s¸ hale geldi. Acımız bu kadar tazeyken hayvanseverlere iktidar eliyle, tetikc¸ileri tarafından uygulanan s¸iddetin devam etmesi nasıl bir s¸iddet politikası uygulandıgˆını go¨zler o¨nu¨ne seriyor. Katliam yasasından cesaret alan kurum ve belediyeler ve o belediyelerde c¸alıs¸an kis¸iler hayvanlara ve hayvanseverlere s¸iddet uygulamaktan geri durmuyor ve bu s¸iddet su¨rekli tırmanıyor. Yapılan bu saldırı, yalnızca savunmasız hayvanların bakımını u¨stlenen, onları koruyan kis¸ileri hedef almakla kalmamıs¸tır, aynı zamanda Gebze'de, Ümraniye'de, Mamak'ta, Altındagˆ'da, Osmaniye'de oldugˆu gibi topluma kars¸ı is¸lenmis¸ bir suc¸tur. Bu s¸iddetin, iktidarın kanlı ve adaletsiz, katliamcı yasalarından cesaret aldıgˆını c¸ok iyi biliyoruz."

"Adaletin tesis edilmesi ic¸in mu¨cadelemizi yu¨kseltecegˆiz ve geri adım atmayacagˆız"

"Toplumsal gu¨venligˆi tehdit eden, vatandas¸a saldıran bu tu¨r kis¸iler, en agˆır cezalarla yu¨zles¸meli ve toplumdan derhal uzaklas¸tırılmalıdır" diyen Gencel, şöyle devam etti:

"Bu suc¸un cezasız kalması, gelecekte daha bu¨yu¨k vahs¸etlerin yas¸anmasının o¨nu¨nu¨ ac¸maktadır. Bu nedenle, sırtını devletin uluslararası hukuka ve anayasaya aykırı kanlı politikalarına dayayan bu faillerin hak ettikleri cezayı alması ic¸in adalet mekanizmalarının derhal harekete gec¸mesini ve iktidarın bu ayrıs¸tırıcı nefret politikalarına bir son vermesini talep ediyoruz. Bu olay, basit bir suc¸ degˆil. Belediye c¸alıs¸anın hayvanları korumak isteyen insanlara saldıracak cesareti bulması katliam yasasından aldıgˆı gu¨c¸ten ileri gelmektedir. Hayvanları besleyen, onlarla ilgilenen kis¸ilere yo¨nelik s¸iddet ve is¸kence, insanlıgˆın en karanlık yu¨zu¨du¨r ve bu karanlıgˆa boyun egˆmeyecegˆiz.

I·ktidarın cezasızlık politikalarına kars¸ı, hayvan haklarının etkin bir s¸ekilde korunması ve yasaların gu¨c¸lendirilmesi ic¸in su¨rekli mu¨cadele edecegˆiz. Adalet, yalnızca insan tu¨ru¨ ic¸in degˆil, bu gezegeni paylas¸tıgˆımız tu¨m canlılar ic¸indir. Bu saldırıyı gerc¸ekles¸tiren tehlikeli kis¸ilerin o¨zgu¨rce dolas¸masına izin vermeyecegˆiz! Hayvanlara ve onların bakımını u¨stlenen kis¸ilere yo¨nelik her saldırı, yas¸am hakkına kars¸ı bir saldırıdır ve biz, bu saldırılara kars¸ı direnmeyi bir go¨rev biliyoruz ve yetkilileri derhal go¨reve c¸agˆırıyoruz. Adaletin tesis edilmesi ic¸in mu¨cadelemizi yu¨kseltecegˆiz ve geri adım atmayacagˆız."

"AK Partili Menemen Belediyesi personelleri tarafından annem Esra Bostanoğlu darp edildi"

Menemen'de 20 Şubat günü belediye personelleri tarafından annesinin darp edildiğini belirten Berivan Y. ise şöyle konuştu:

"20 Şubat'ta beslediğimiz köpekleri toplamaya gelen AK Partili Menemen Belediyesi personelleri tarafından annem Esra Bostanoğlu darp edildi. Kafasında demir sopa yamultuldu. Demir sopa yamulunca da mala zarar verildi diyerek yine dövdüler. Köpeklerimizi vermek istemedik. Biz direnmeye çalıştıkça annemi tekmelediler. Belediye personelleri tarafından tehdit edildik. Barınak personeli Süleyman S. bizi saat 5'ten sonra size kim olduğumu göstereceğim' diye bizi tehdit etti. Bunu kınıyorum."

Menemen Belediyesi'nden konuyla ilgili henu¨z resmi bir ac¸ıklama yapılmazken, benzer olayların daha o¨nce de yas¸andıgˆı ve belediye c¸alıs¸anlarının sokak hayvanlarını toplayarak ilc¸e dıs¸ına bıraktıgˆı iddiaları gu¨ndeme gelmis¸ti.