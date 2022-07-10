İzmit Belediyesi Gıda Bankası ve Aşevi'ne Kurban Eti Bağışı Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

İzmit Belediyesi Gıda Bankası ve Aşevi'ne Kurban Eti Bağışı Sürüyor

10.07.2022 17:00
İzmit Belediyesi Gıda Bankası ve Aşevi'ne Kurban Eti Bağışı Sürüyor

Kurban Bayramı’nda Gıda Bankası ve Aşevi aracılığıyla hayırseverlerin bağışladığı kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran İzmit Belediyesi, kurban eti bağışı yapmak isteyen tüm vatandaşları bayram boyunca Gıda Bankası ve Aşevi’ne bekliyor.

Kurban Bayramı'nda Gıda Bankası ve Aşevi aracılığıyla hayırseverlerin bağışladığı kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran İzmit Belediyesi, kurban eti bağışı yapmak isteyen tüm vatandaşları bayram boyunca Gıda Bankası ve Aşevi'ne bekliyor.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, bu Kurban Bayramı'nda da hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuruyor. Kurban Bayramı'nda 4 gün boyunca hayırseverlerin bağışladığı etleri kabul edecek olan İzmit Belediyesi, bağışlanan etleri daha öncesinde uzmanlar tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşit bir şekilde pay edecek.

BAĞIŞLAR GIDA BANKASI VE AŞEVİ'NE

Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde 1 tonu aşkın et bağışı toplayan İzmit Belediyesi, 3 ve 4'üncü günlerde de hayırsever vatandaşların bağışlarını Kardeş Eller Gıda Bankası ve Aşevi'nde toplamaya devam edecek. Kurban etlerini bağışlamak isteyen vatandaşlar etlerini, Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan Kardeş Eller Gıda Bankası ile Ayazma Mahallesi'nde bulunan İzmit Belediyesi Aşevi'ne teslim edebilirler. Ayrıca bilgi almak isteyen vatandaşlar 0262 331 88 68 ve 0262 318 03 03 numaralı telefonları arayabilirler.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ULAŞTIRILACAK

Kurban bağışlarının toplanmasına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi veren İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Uzmanı Merve Gökduman, "Mübarek Kurban Bayramı boyunca kardeş elini ihtiyaç sahibi ailelerimize uzatmak isteyen tüm vatandaşlarımızın kurban bağışlarını Kardeş Eller Gıda Bankası ve İzmit Belediyesi Aşevi üzerinden kabul ediyoruz. Bağışlanan kurban etlerini, müdürlüğümüz tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız" dedi.

YORUMLAR
500
Başkan Tahmazoğlu kurban kesim alanlarını gezdi Başkan Tahmazoğlu kurban kesim alanlarını gezdi 7'den 70'e herkes kent bayramlaşmasında kucaklaştı 7'den 70'e herkes kent bayramlaşmasında kucaklaştı
Kaynak: ANKA

İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi Gıda Bankası ve Aşevi'ne Kurban Eti Bağışı Sürüyor - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:27 Onyekuru yeniden Süper Lig'de! Balotelli ile takım arkadaşı olacak...
16:25 Öğrencilerin KYK tepkisine Kılıçdaroğlu da katıldı: Faizli borçları ödemeyin, bir sene içinde iktidara geldiğimizde sizden ana para talep edilecek
15:57 "Yerli Adriana Lima" olarak bilinen Fatmagül Fakı hamile olduğunu açıkladı
15:56 82 yaşındaki spor yorumcusu Hıncal Uluç yoğun bakımda! Entübe edildiği ortaya çıktı
15:53 İstanbul'da ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı! Twitter'ın gündemi: "Ekrem İmamoğlu nerede?"
15:49 Bayramda feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü
15:44 İYİ Parti, MHP''nin "Akşener 6'lı masadan ayrılacak" iddiasını yalanladı! HDP rahatsızlığı yok mu?
15:33 Onyekuru Adana'ya gidecek mi? Galatasaray'ın eski yıldızı İstanbul'da
15:02 Sosyalist devlet başkanının sarayını işgal eden halk: İstifalar gelmeden burayı terk etmeyeceğiz
14:56 Antalyaspor Acun Ilıcalı'yı kıramadı! Doğukan Sinik, Hull City yolunda...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 17:06:35. #1.13#
SON DAKİKA: İzmit Belediyesi Gıda Bankası ve Aşevi'ne Kurban Eti Bağışı Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement