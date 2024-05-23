İzmit Yeşilova Mahallesi'ne modern oyun parkı ve oturma alanı kazandırılıyor - Son Dakika
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Yerel

İzmit Yeşilova Mahallesi'ne modern oyun parkı ve oturma alanı kazandırılıyor

İzmit Yeşilova Mahallesi\'ne modern oyun parkı ve oturma alanı kazandırılıyor

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova Mahallesi'nde oyun parkı ve oturma alanı çalışmalarına başladı. Parkın tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar yeni sosyal yaşam alanlarına kavuşacak.

23.05.2024 09:52  Güncelleme: 09:54
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İzmit Yeşilova Mahallesi'ne modern oyun parkı ve oturma alanı kazandırılıyor.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova Mahallesi Onay Sokak'ta oyun parkı ve oturma alanı çalışmalarına başladı. Park ve Bahçeler Müdürü Devrim Bal ile Yeşilova Mahalle Muhtarı Ali Filiz, çalışmaları yerinde inceledi.

İzmit'in her bölgesindeki park çalışmalarına hız verdiklerini söyleyen Bal, "Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde çocukların oyun oynarken hayal kurabileceği, yetişkinlerin nefes alabileceği yeni sosyal yaşam alanları oluşturmaya devam ediyoruz. Yeşilova Mahallemizde 600 metrekare park alanı, 150 metrekare çocuk oyun alanı, 30 metrekare kondisyon alanı, 100 metrekare oturma alanı ve 200 metrekare yeşil alana sahip olan parkımızı en kısa sürede tamamlayıp vatandaşların hizmetine açacağı" dedi.

Yeşilova Mahalle Muhtarı Ali Filiz ise "Halkımızın bölgede park için yoğun isteği vardı. Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ise bu isteği karşılıksız bırakmadı. Güzel ve modern parkın çalışmaları devam ediyor. En yakın zamanda bitip halkımızın hizmetine açılacak" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmit Yeşilova Mahallesi'ne modern oyun parkı ve oturma alanı kazandırılıyor - Son Dakika

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