Jandarma\'dan Bayram Denetimi ve Şeker İkramı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde sahaya inen jandarma ekipleri, hem sürücüleri denetledi hem de şeker dağıtarak bayramlarını kutladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde trafik güvenliğinin sağlanması hedefiyle gerçekleştirilen denetimler aralıksız sürüyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla il genelinde trafik tedbirleri üst düzeye çıkarılırken, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çobanisa Mahallesi ve komutanlık binası önünde yol kontrolü gerçekleştirdi. "Bir Kural Bir Hayat, Yolun Sonu Bayram Olsun" mottosuyla yapılan denetimlerde sürücülere aşırı hız yapmamaları, emniyet kemerlerini takmaları, uykusuz ve yorgun araç kullanılmamaları, her 2 saatte bir mola verilmesi hususlarında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca sürücü ve yolculara trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekilirken, 50 adet bilgilendirici broşür dağıtıldı. Vatandaşların bayramlarını da kutlayan jandarma ekipleri, ayrıca şeker ikram etti. - AYDIN