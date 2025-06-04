Jandarmadan Öğrencilere Şiddet Eğitimi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Efeler Yeniköy İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 186. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Efeler ilçesi Yeniköy İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilerin suça sürüklenmesinin ve suç mağduru olmalarının önlenmesi amacıyla; erken yaşta ve zorla evlilikler, çocuk ihmali ve istismarı ve aile içi şiddet konularında eğitim verildi. Ayrıca öğrencilerin bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde hangi yollarla başvuru yapabilecekleri de anlatıldı. Jandarma ekipleri, "Geleceğimiz olan öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerimiz devam edecektir" mesajıyla eğitimin süreceğini vurguladı. - AYDIN