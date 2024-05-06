JASAT, trafo ve baz istasyonu hırsızını yakaladı - Son Dakika
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Yerel

JASAT, trafo ve baz istasyonu hırsızını yakaladı

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Afyonkarahisar'da tarlalardan trafo ve baz istasyonlarından kablo ile elektronik malzeme çalan bir şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin başarılı takibi sonucunda yakalandı. Şahıs, çeşitli ekipmanlarla birlikte suçüstü yakalanırken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

06.05.2024 10:36
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Trafo ve baz istasyonu hırsızını JASAT yakaladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da tarlalardan trafo ve baz istasyonlarından kablo ile elektronik malzeme çalan bir şahıs Jandarma Suç Araştırma Timi'nin başarılı takibi sonrası yakalandı.

Olay, Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Küçükhüyük beldesinde tarladan trafo çalındığı ihbarı üzerine JASAT ekipleri harekete geçti. 9 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu belirlenen B.K., isimli şahsı takibe alan ekipler şüphelinin karayolu üzerinde bir telekomünikasyon şirketine ait baz istasyonundan inventörün kablolarını keserek yerinden çıkardığı esnada suçüstü yaptı. Şahıs ardından JASAT ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahısla birlikte hırsızlık yağarken kullandığı çeşitli ekipmanlarda ele geçirilirken, olayın ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

JASAT, trafo ve baz istasyonu hırsızını yakaladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel JASAT, trafo ve baz istasyonu hırsızını yakaladı - Son Dakika

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