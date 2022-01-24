Üye Girişi
Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan'dan deprem uyarısı - Son Dakika

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan'dan deprem uyarısı

24.01.2022 09:22
Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan'dan deprem uyarısı

Balıkesir Kent Konseyi, Şehir Ekonomisi, Kalkınma ve İstihdam Yönetim Kurulu Üyesi, Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan Dursunbey'de meydana gelen deprem sonrasında açıklamalarda bulundu.

Balıkesir Kent Konseyi, Şehir Ekonomisi, Kalkınma ve İstihdam Yönetim Kurulu Üyesi, Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan Dursunbey'de meydana gelen deprem sonrasında açıklamalarda bulundu. Balıkesir, Edremit ve Bandırma faylarının sismik tehlikesinin daha büyük ve bu fayların üzerinde yapılaşmalar olduğuna vurgu yapan Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, il genelindeki fayların 7-7,2 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

"Dursunbey'deki deprem orta büyüklükte"

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan değerlendirme yaptı. Aykan, "Depremin olduğu yerde MTA'nin diri fay haritasında çizili bir fay bulunmuyor. Deprem, Havran- Balya fay zonunun, Kepsut segmentinin doğuya doğru devamı üzerinde oldu. Havran-Balya fay zonu üzerinde yapılan paleosismolojik çalışmalara göre de Kepsut segmenti üzerinde en son yüzey kırığı oluşturan deprem 1898 tarihinde meydana gelmiştir. Balıkesir, Dursunbey ilçesinde meydana gelen Mw=5 büyüklüğündeki deprem orta büyüklükte bir deprem olup normal şartlarda binalarda hasarlara ve can kayıplarına neden olmaz. Fakat ülkemizde özellikle kırsal mahallelerde taşıyıcı sistem yapısının yetersizliğinden dolayı yapılarda hasarlar ve can kayıpları olabilmektedir. Burada küçük depremler bir süre devam edecektir" dedi.

Dursunbey'deki deprem bölgesinde daha büyük depremler üretebilecek fayların olabileceği değerlendirmesinde bulunan Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, "Bu bölgede daha büyük depremler oluşturabilecek faylar bulunmaktadır ve bu fay hatlarında da ciddi enerji birikmesi mevcuttur" ifadelerini kullandı.

"Balıkesir'de çok sayıda diri fay var"

Balıkesir'in deprem yoğunluğu fazla olan illerden birisi olduğunu kaydeden Aysun Aykan, "Balıkesir ili deprem yoğunluğu fazla olan bir ilimiz ve bu deprem aktivitesi özellikle, 10 Aralık 2019 tarihinde Balıkesir- Altıeylül'de Mw=5 büyüklüğünde deprem ile başlayarak sonra Balıkesir Karesi'deki depremlerle devam eden ve daha sonra yine bu bölgede 22 Nisan'da Mw=4.2 büyüklüğünde Sındırgı depremleri ile devam eden bir deprem aktivitesi oldu. Uzun süredir deprem yoğunluğu olduğu için bölgedeki depremler halkımızı korku ve paniğe sevk ediyor. Bu büyüklükte depremler bu bölgede her zaman olabilir; çünkü deprem üretme potansiyeline sahip çok sayıda diri fay var" diye konuştu.

"Balıkesir, Edremit ve Bandırma faylarının sismik tehlikesi daha büyük"

Balıkesir'de oluşabilecek tehlikelere dikkat çeken Aykan, "Bölgedeki Balıkesir, Edremit ve Bandırma faylarının sismik tehlikesi daha büyük ve bu fayların üzerinde yapılaşmalar var. Balıkesir ili ve ilçeleri dünyanın sismik yönden en aktif faylarından birisi olan Kuzey Anadolu Fayı'nın güney koluna ait fay segmentleri üzerinde konumlanmıştır. Dünyanın en aktif faylarından birisi olan Kuzey Anadolu Fayı'nın bölgedeki varlığı, Balıkesir ve ilçelerinin deprem tehlikesinin yüksek olmasının nedenleri arasındadır. Geçmişte Balıkesir ve ilçelerinde meydana gelen 1672, 1845, 186, 1577, 1897, 1898, 1935, 1944, 1953, 1964 depremleri ile Balıkesir ve ilçeleri önemli bir şekilde etkilenmiştir. Balıkesir ilinde gelecekte yıkıcı deprem oluşturabilecek 20 fay zonu bulunmaktadır. Bu fayların çoğu Mw=7 ve Mw=7,2 büyüklükte deprem oluşturabilecektir. Yenice- Gönen Fayı, Balıkesir Fayı, Edremit Fayı ve Bandırma Fayları yerleşim birimlerinden geçmektedir; Asıl buralara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Vakit kaybetmeden gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu. - BALIKESİR

YORUMLAR
500

Kent Konseyi, Balıkesir, Edremit, Deprem, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan'dan deprem uyarısı - Son Dakika


Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler         
09:10
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı         
07:51
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor         
18:50
Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı         
16:56
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Öldürüldüğü iddia edilen kadın, intihar etmiş! Şüpheli koca serbest bırakıldı Öldürüldüğü iddia edilen kadın, intihar etmiş! Şüpheli koca serbest bırakıldı         
14:20
Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı         
13:53
Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış         
13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30
Sarı kodla uyarı! Meteoroloji uzmanlarından "Kalp rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmasın" anonsu Sarı kodla uyarı! Meteoroloji uzmanlarından "Kalp rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmasın" anonsu         
12:51
Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak         
12:14

Son Dakika Haberleri
09:18 Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi
09:17 Son Dakika! Türk sinemasının ünlü oyuncusu Fatma Girik hayatını kaybetti
09:16 Son Dakika: Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik hayatını kaybetti
09:10 Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler
09:03 OSB'lere elektrik kısıtlaması! En az 3 gün boyunca devam edecek
09:00 Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul Valisi açıkladı: İzin vermiyoruz
08:55 KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor
08:50 Yeni anket: Seçmenin yüzde 46'sı seçimlerde oy verdiği partiyi değişterecek!
08:37 Gaziosmanpaşa'da yıllardır park halinde olan otomobil yandı, içinden erkek cesedi çıktı
08:32 Meteoroloji uyardı: DEK'ler İstanbul'da etkisini gösterecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 09:31:37. #1.12#
SON DAKİKA: Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan'dan deprem uyarısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement