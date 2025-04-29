Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda - Son Dakika
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Yerel

Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda

Şanlıurfa ve Mardin\'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Şanlıurfa ve Mardin başta olmak üzere bölgede artan kaçak elektrik kullanımının ulusal enerji güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Yılın ilk 4 ayında 1.5 milyar kWh fazla kaçak elektrik tüketildiğini söyleyen Arvas, "Her 17 dakikada bir TOGG fiyatına denk gelen bir kaçak kullanım yaşanıyor, günde 86 TOGG alınabilecek bir ekonomik değer kaybediliyor" dedi.

29.04.2025 16:30
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Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa ve Mardin başta olmak üzere tarımsal sulamada kontrolsüz şekilde artan kaçak elektrik kullanımı, sadece enerji sistemini değil tarımı, çevreyi ve toplumsal düzeni tehdit eden boyutlara ulaştı. Kuraklık ve yer altı sularının bilinçsizce kullanımı nedeniyle 850 metre derinliğe varan kuyulardan su çekmek amacıyla rekor seviyede kaçak elektrik tüketiliyor. Bu durum, sadece bu yılın ilk 4 ayında 1.5 milyar kWh fazla enerji tüketimine yol açtı" dedi.

ŞANLIURFA VE MARDİN'DE ELEKTRİK KULLANIMININ YÜZDE 80'I KAÇAK

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hizmet veren Dicle Elektrik, kuraklıkla birlikte hızla artan tarımsal sulama kaynaklı kaçak elektrik kullanımının sadece bölgeyi değil tüm Türkiye'yi tehdit ettiğini açıkladı. Açıklamada, Şanlıurfa ve Mardin başta olmak üzere tarımsal sulamada elektrik tüketiminin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 300 arttığı, bazı bölgelerde ise bu artışın 10 kata yaklaştığı, bu tüketimin neredeyse yüzde 96'sının kaçak elektrik kullanılarak karşılandığı bilgisi verildi. Bu durumun ulusal şebekede dengesizliklere yol açtığı ve yüksek maliyetlerin ise tüm Türkiye'nin omuzlarına yüklendiği vurgulandı. Türkiye'nin büyük ölçüde dışa bağımlı olduğu ve pahalı bir kaynak olan enerjinin vatandaşlara daha düşük maliyetle sunulabilmesi için devlet tarafından sübvanse edildiği de ayrıca hatırlatıldı.

Kaçak elektrik Türkiye'de elektrik arzını tehdit ediyor

"850 METREDEN SU ÇEKİLİYOR"

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, sulama kuyularında bugüne kadar ulaşılan en derin seviyeye inilerek 850 metreden su çekildiği bilgisini paylaşarak, "Bu rekor derinlik, bölgemiz adına açık bir ekolojik alarmdır. Yer altı sularının kontrolsüz ve vahşi sulama yöntemleriyle tüketilmesi hem ekosistemi tehdit etmekte hem de tarımın sürdürülebilirliğini riske atmaktadır. Sürdürülebilir tarım için modern ve doğru sulama yöntemlerine geçilmesi artık bir tercih olmanın dışına çıkmalıdır" ifadelerini kullandı.

"1.5 MİLYAR KWH KAÇAK ELEKTRİK TÜKETİLDİ"

Arvas, bu derinliklerden yalnızca çok güçlü motopomplarla su çekilebildiğini ve bunun da enerji tüketimini olağanüstü seviyelere taşıdığını söylerken, "Yılın ilk dört ayında yalnızca bu nedenle 1.5 milyar kWh fazladan tüketim gerçekleşti. Kontrolsüz gidişat durdurulmazsa ulusal şebekemiz çökme riskiyle karşı karşıya kalabilir" uyarısında bulundu.

Kaçak elektrik Türkiye'de elektrik arzını tehdit ediyor

10 BİNİN ÜZERİNDE KAÇAK TRAFO TESPİT EDİLDİ

Sadece 2025'in ilk üç ayında, Şanlıurfa Viranşehir'de yakalanan 349 kaçak trafoyla 72 binden fazla kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak büyüklükte bir kayıt dışı tüketim tespit edildi. Mardin'in ilçelerinde ise aynı dönemde yüzlerce kaçak trafo bulundu. Dicle Elektrik'in dron ve yapay zeka destekli yürüttüğü operasyonlarla Şanlıurfa ve Mardin başta olmak üzere toplam 10 binin üzerinde kaçak trafo tespit edildi.

Dicle Elektrik'in paylaştığı verilere göre kaçak tüketimin en yoğun olduğu ilk beş ilçe; Viranşehir, Kızıltepe, Siverek, Ceylanpınar ve Derik olarak sıralandı. Bu beş ilçenin Türkiye'nin üç aylık toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 2'sini tek başına gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

Kaçak elektrik Türkiye'de elektrik arzını tehdit ediyor

"GÜNDE 89 TOGG ALINABİLECEK BİR EKONOMİK DEĞER KAYBEDİLİYOR"

Dağıtım şirketinin hesaplamalarına göre tüketim bu hızla devam ederse 2025 yılı sonunda 6 ilde kaçak kullanım nedeniyle faturalandırılamayan enerji miktarının 9.8 milyar kWh'i aşması bekleniyor. Güncel piyasa değeriyle bu miktarın karşılığı yaklaşık 45 milyar TL. Bu tabloya göre, yaklaşık her 17 dakikada bir TOGG fiyatına denk gelen bir kaçak kullanım yaşanıyor, günde 86 TOGG alınabilecek bir ekonomik değer kaybediliyor.

Kaçak elektrik Türkiye'de elektrik arzını tehdit ediyor

"DOĞRUDAN BİR BEKA SORUNU"

Arvas, kontrolsüz kaçak elektrik tüketiminin, hem ekonomiye hem de enerji arzının sürdürülebilirliğine büyük zarar verdiğini vurgulayarak, "Kaçak yollarla aşırı elektrik tüketimi, şebeke arızalarına ve uzun süreli elektrik kesintilerine neden olurken tarımsal sulama abonelerimizden ticarethane abonelerine kadar kaçak kullanmayan ve borcunu zamanında ödeyen tüm abone gruplarımızı olumsuz etkileyebiliyor. Kaçak kullanımın ekonomiye zararını ise örnekle belirtmek gerekirse, sadece bir köyde tespit ettiğimiz 83 kaçak trafonun her biri 200 KVA gücünde. Bu trafolardan sezon boyunca tüketilen toplam elektriğin maliyeti 200 milyon TL. Bu durum, 'kaçak kullanımda tüketimin normalin 9 ila 10 kat arttığı' gerçeğini doğrular nitelikte." dedi. Türkiye'nin Avrupa elektrik ağı ENTSO-E ile kalıcı bağlantısının olduğunu, kontrolsüz kaçak tüketim artışının bu entegrasyonu tehdit ettiğine de değinen Arvas, "Ekonomiyi ve toplumsal düzeni bozan kaçak elektrik, yalnızca bir enerji krizi değil, doğrudan bir beka sorunudur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yunus Durak:
    Devletin sırtında kambur olmuşlar, adamlar abdest suyunu bile kaçak elektrikten ısıtıp alıyorlar. Türkiyenin batısı üretiyor, bunlar tüketiyor, üretime katkıları yüzde kaç acaba 28 0 Yanıtla
  • recep altıntaş:
    Bu Ülkenin kaynaklarını hoyratça kendi menfaatleri için kullananların Allah cezasını versin.Doğu illerindeki bu adaletsiz uygulamalar Ülkemiz için kayıptır.Buna kim tevessül ediyorsa haram olsun. 15 0 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Helal olsun şu kaçak kullanan kişilere taktir ediyorum 2 6 Yanıtla
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