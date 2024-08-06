Kaçak hafriyat dökenlere ceza yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kaçak hafriyat dökenlere ceza yağdı

Osmangazi Belediyesi, ilçenin çeşitli noktalarına kaçak moloz dökerek görüntü ve çevre kirliliği oluşturanlara göz açtırmıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın talimatıyla denetimleri sıklaştıran zabıta müdürlüğü ekipleri, seçiminin ardından geçen 4 aylık sürede kaçak moloz döken şahıs ve firmalara toplam 375 bin lira ceza kesti.

06.08.2024 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaçak hafriyat dökenlere ceza yağdı

Çevre katliamı yapanlara 375 bin lira ceza

BURSA - Osmangazi Belediyesi, ilçenin çeşitli noktalarına kaçak moloz dökerek görüntü ve çevre kirliliği oluşturanlara göz açtırmıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın talimatıyla denetimleri sıklaştıran zabıta müdürlüğü ekipleri, seçiminin ardından geçen 4 aylık sürede kaçak moloz döken şahıs ve firmalara toplam 375 bin lira ceza kesti.

Osmangazi Belediyesi, doğaya büyük zarar verdiği gibi çevre ve görüntü kirliliğine de neden olan inşaat atığı dökümlerini önlemek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yasal döküm sahaları dışındaki noktalara izinsiz olarak moloz ve çöp dökenleri mercek altına alan ekipler, halk sağlığını tehdit eden kişi ve kurumlara ceza yağdırdı. Geçit, Veysel Karani, Çağlayan, Nilüferköy ve Aksungur başta olmak üzere ilçenin tüm bölgelerinde yapılan denetimlerde, kaçak moloz dökümü yaptığı tespit edilen kişi ve firmalara yasa gereğince 2 bin 52 lira ile 63 bin 683 lira arasında değişen para cezaları kesildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın göreve başlamasının ardından geçen 4 aylık sürede toplam 33 şahıs ve firmaya 375 bin lira ceza kesildi. Zamanında müdahaleler ile çevre katliamının önüne geçen ekipler, cezai işlem uyguladıktan sonra dökülen hafriyatın da atan kişiler tarafından bölgeden kaldırılmasını sağladı.

Özellikle dere kenarları ve verimli tarım alanlarına kaçak olarak dökülen hafriyatların önüne geçmek için yoğun mesai harcayan ekipler, insan ve çevre sağlığı açısından tehlike arz eden gelişigüzel moloz dökümü konusunda uyarılarda bulunarak, kurallara uymayan kişi ve işletmeler hakkında cezai işlem uygulamaya devam edileceğini belirtti

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Erkan Aydın, Osmangazi, Zabıta, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaçak hafriyat dökenlere ceza yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 03:35:56. #1.13#
SON DAKİKA: Kaçak hafriyat dökenlere ceza yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement