Kadın Girişimcilerden GEKA'ya Yoğun İlgi - Son Dakika
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Yerel

Kadın Girişimcilerden GEKA'ya Yoğun İlgi

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Denizli'de kadın girişimciler, GEKA'nın destek programına büyük ilgi gösterdi ve bilgilendirildi.

21.11.2024 10:19
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Kadın girişimci adaylarından GEKA'ya yoğun ilgi

DENİZLİ - Denizli'de girişimci adayı kadınlar, Güney Ege Kalkınma Ajansının 11 Kasım 2024 tarihinde ilan ettiği 'Yenilikçi Kadın Girişimci Destek Programına yoğun ilgi gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini Aydın, Denizli ve Muğla'da yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı, "Yenilikçi Kadın Girişimci Destek Programı" kapsamında gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantılarına Denizli'de Valilik toplantı salonunda başladı.

GEKA'nın kadınların yenilik, teknoloji ve yenilikçilik temelli girişimlerini desteklemek için geliştirdiği "Yenilikçi Kadın Girişimci Destek Programı' kapsamında düzenlediği bilgilendirme toplantısı her yaştan kadının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

GEKA'nın Program Yönetimi Biriminden uzman İrfan Sezgin'in gerçekleştirdiği bilgilendirme sunumunda kadın girişimcilere öncelikle girişimcilik ve yenilik kavramları anlatıldı. Soru cevap şeklinde interaktif bir şekilde gerçekleşen toplantıda kadın girişimci adayları programa yönelik merak ettikleri soruları sordular. Bilgilendirme sunumunda programın öncelikleri, bütçesi, başvuruda dikkat edilmesi gereken hususlar ve değerlendirme süreci vb. konular detaylı olarak anlatıldı.

GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, yaptığı açıklamada; "Kadınların işgücüne katılımını destekleyen ve kadınların bilgi ve becerilerini değerlendirebilecekleri en etkili alanlardan birisi olan girişimciliğe gösterdikleri ilgiden dolayı kadınlarımızla gurur duyduk. Bu ilginin bölgemizde kadın istihdamını artıracak ve kadın girişimciliğine ivme kazandıracak başarılı ve örnek projelerle devam edeceğini söyleyebiliriz. Programımız kapsamında yeni ürünlerin geliştirilmesi veya üretilmesi, yeni üretim yöntemlerinin geliştirilmesi veya kullanılması, yeni hizmet deneyimleri ve çözümleri oluşturulması ile yenilikçi pazarlama yöntemleri kullanılması öncelikli konular olarak belirlendi. Söz konusu nedenle kadınların yenilik, teknoloji ve yenilikçilik temelli uygun projelerine proje başına azami 400 bin TL'ye kadar hibe desteği sağlanacaktır. Güney Egeli kadınlarımızı destek programına yönelik doğru yönlendirebilmek adına Aydın, Denizli ve Muğla'da bilgilendirme toplantıları ve başvuru hazırlama eğitimleri devam edecek. Konuya yönelik detaylı bilgi, başvuru rehberi ve eklerinin tamamı ile düzenlenecek toplantı ve eğitim takvimine Ajansın internet sitesinden (geka.gov.tr) ulaşılabilir. Ayrıca, Güney Ege Kalkınma Ajansının İnstagram, X, Facebook ve Linkedin sosyal medya hesaplarından da duyurular takip edilebilir" dedi.

Kadın Girişimcilerden GEKA\'ya Yoğun İlgi
Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Denizli, Eğitim, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadın Girişimcilerden GEKA'ya Yoğun İlgi - Son Dakika

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