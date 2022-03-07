Kadın isterse başarır - Son Dakika
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Kadın isterse başarır

07.03.2022 16:59
Kadın isterse başarır

Bursa'nın Karacabey ilçesinin Dağkadı Köyünde başlayan girişimcilikle Aylin Yıldız, önce kurduğu dernekle, daha sonra kooperatifle giderek büyüdü.

Bursa'nın Karacabey ilçesinin Dağkadı Köyünde başlayan girişimcilikle Aylin Yıldız, önce kurduğu dernekle, daha sonra kooperatifle giderek büyüdü. Karacabey'in ilk kadın kooperatifinin kurucusu, aynı zamanda yaşadığı bölgeyi kendi yetiştirdiği ekinezya bitkisiyle tanıştıran başarılı kadın girişimci Aylin Yıldız, "Kadın isterse her türlü zorluğun üstesinden gelir" dedi.

Kadının istediği takdirde her şeyi başarabileceğini ifade eden Aylin Yıldız, "Biz kurduğumuz dernekle Türkiye'ye hatta dünyaya adımızı duyurduk. Biz Türkiye'de aldığımız onlarca ödülün yanı sıra Birleşmiş Milletler'e bağlı Gıda ve Tarım Örgütü'nün Dünya Gıda Günü sebebiyle seçtiği '2020 Yılı Gıda Kahramanları' arasında yer aldık. Yani kısaca, kadın isterse başaramayacağı hiçbir iş yoktur" diye konuştu.

Kendi tarlalarında ürettikleri sebze ve meyveleri kurdukları kooperatifte işleyerek 30'dan fazla ürün gamıyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiklerine değinen Kooperatifi Başkanı Aylin Yıldız, "Türkiye'nin her yerinden gelen siparişlere yetişmeye çalışıyoruz. Yılın 365 günü sipariş alıyoruz. Aynı şekilde kooperatifin ticari aracıyla İstanbul, Ankara, Bursa ve Bandırma'ya ürünlerimiz şarküterilere güvenli bir şekilde teslim ediliyor. Bazı büyük marketlerde de ürünlerimizin satışı devam ediyor. Türkiye genelinde 50 civarında şarküteriye ürün veriyoruz. Ürün gamımız sürekli artıyor. Özellikle salça sezonunda daha da yoğun oluyoruz. Şu an için kış aylarına girmemiz ve korona virüs sebebiyle en çok kozalak şurubumuzu satıyoruz. Bir alan bir daha alıyor" dedi.

6 yıl önce ortaklarla büyük mücadele verdiklerine değinen Yıldız, "Onlar bana inandı, güvendi. 1 yıl kadar hiç biri ücret almadan çalıştılar. Hep birlikte el ele vererek bugünlere geldik. Biz kadınlar olarak yeter ki inanalım. İşte, o zaman başaramayacağımız hiçbir iş yok. Bütün kadınlarımızın eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini temenni ediyorum. Kadınlar toplumumuzun mimarladır. Bir toplumun gelişmesi, değişmesi ve aile yapısı tamamen kadına bağlıdır. Bizim sıfır sermaye ile birlikte şeffaf olarak çalışma mantığımızla buralara gelmemiz, bir kadına bile umut olursa bizim için çok gurur verici" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kadın isterse başarır
Kadın isterse başarır
Kadın isterse başarır
Kadın isterse başarır
Kadın isterse başarır
Kadın isterse başarır

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Karacabey, Ekinezya, Türkiye, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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