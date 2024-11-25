Kadına Şiddete Dikkat Çekildi - Son Dakika
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Kadına Şiddete Dikkat Çekildi

Kadına Şiddete Dikkat Çekildi

Zonguldak Barosu, 25 Kasım'da kadına yönelik şiddetle ilgili açıklama yaptı ve hakların korunması vurgulandı.

25.11.2024 14:56
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Zonguldak Barosu Kadın Hakları Komisyonu, 25 Kasım kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için uluslararası mücadele günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Zonguldak Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Övül Tuğba Gökalp; kadına yönelik şiddet ile mücadelenin bugüne dek süren eşitli ve insan hakkı mücadelesi oduğunu söyledi. Baronun toplantı salonunda açıklama yapan Gökalp, "1960 yılında Trujillo diktatörlüğüne karşı direnişleri nedeniyle katledilen Mirabal kardeşlerin mücadelesi sembol haline gelmiştir. Ölüm yıl dönümleri olan 25 Kasım günü, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 1999 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı ile, "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü" olarak ilan edilmiştir. En temel insan hakkı olan yaşam hakkımızın sadece kadın olmamız sebebiyle elimizden alınmadığı, Türk Medeni Kanunu, 6284 Sayılı Yasa ve uluslararası sözleşmeler ile güvence altına alınan hak ve kazanımlarımızın tehdit altında olmadığı bir yaşamı inşa etme kararlılığımızı her gün olduğu gibi bugün de bir kez daha dile getiriyoruz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadına Şiddete Dikkat Çekildi - Son Dakika

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