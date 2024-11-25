Kadına Şiddete Hayır - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kadına Şiddete Hayır

Kadına Şiddete Hayır

Memet Aslan, şiddetin insanlık suçu olduğunu ve toplumsal bir mücadele gerektiğini vurguladı.

25.11.2024 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 25 Kasım Kadınla Şiddete Mücadele Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, mesajında, "Şiddet kelimesi, özünde nahoş bir kelimedir. Şiddet, her nerden gelirse gelsin ya da kimden gelirse gelsin, kendisini insan gören her birey ilkesel olarak bu tutumun karşısında olmalıdır. Kadın olsun, erkek olsun şiddet hiçbir şekilde maruz görülemez, tevil edilemez. Şiddet tarihi olarak tüm medeniyetler ve ilahi dinler tarafında ret edilmiştir ve yasaklanmıştır. Şiddeti uygulayanlara karşı caydırıcı müeyyideler uygulanmıştır. Modern zamanlarda da kadına yönelik şiddet insanlık suçu gibi görülmüş ve böyle idrak edilmiştir. İnsanın veya kadının yaşam hakkı kutsaldır, dokunulmazdır" dedi.

Hiçbir birey veya otoritenin insanın yaşam hakkını kısıtlayıcı, zorlaştırıcı hakkına sahip olmadığına vurgu yapan Aslan, "Kadına ve çocuğa karşı yapılan her türlü şiddet ve cinsel istismar vakalarına karşı hem kamu otoritesi hem yargı erki ve hem de toplum olarak topyekun bir mücadele yürütmeliyiz. Hasta ruhlu ve sapkın düşünceli varlıklara karşı sağduyulu, onarıcı ve toplumsal dokuyu koruyacak şekilde hassas bir plan yürütülmelidir. Mağduriyet yaşayan bireylerin hakkını hukukunu korumak, sosyal ve psikolojik destek sağlamak, rutin hayatlarına devam etmelerini sağlamak hem kamu otoritesinin hem sivil toplumun hem de sağlıklı tüm bireylerin temel sorumluluğundadır. Şiddete meyilli ve sapkın düşünceli bireyleri durdurmak, cezalandırmak ve rehabilite ederek tekrar topluma kazandırmak konusu, insan olan tüm paydaş kurumların görevidir. Toplum da onları tecrit etmeden tedavi süreçlerine destek olmalıdır. Kadın olsun erkek olsun tüm bireyler birbirimize hoşgörülü, sağduyulu ve saygılı davranırsak üstesinde gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz kalmaz. Bu duygularla kadına şiddeti bir insanlık görevi olarak ad ederek, kadına şiddete güçlü bir şekilde hayır diyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Hukuk, Kadın, Yerel, OSB, van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadına Şiddete Hayır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:43 CHP’li Karabat’tan gündem yaratacak iddia: 200 TL’ye tüm kimlik bilgileriniz satılık CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık
10:12 Yenidoğan çetesinin kullandığı hastane için yeni iddia: Taburcu olacakken ’Öldü’ dediler Yenidoğan çetesinin kullandığı hastane için yeni iddia: Taburcu olacakken 'Öldü' dediler
09:29 İstanbul’da bugün saat 15.00’ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
16:52 Spikerden hakeme maç oynanırken sıra dışı tavsiye Spikerden hakeme maç oynanırken sıra dışı tavsiye
16:11 Sivasspor ve Kasımpaşa, yoğun kar yağışı altında 0-0 berabere kaldı Sivasspor ve Kasımpaşa, yoğun kar yağışı altında 0-0 berabere kaldı
15:58 Anderson Talisca’nın Fenerbahçe’den kazanacağı para belli oldu Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den kazanacağı para belli oldu
15:56 Ünlü türkücü Yavuz Bingöl’den şoke eden itiraf: İntihar etmeyi düşündüm Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'den şoke eden itiraf: İntihar etmeyi düşündüm
15:42 Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek
15:37 Jandrama başında nöbet tutuyor, koparan bir servet ödüyor Jandrama başında nöbet tutuyor, koparan bir servet ödüyor
15:35 İrfan Can Kahveci, 3 yıl daha Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, 3 yıl daha Fenerbahçe'de
15:11 Sarıyer’de denize düşen kız arkadaşının peşinden atlayan gencin görüntüleri ortaya çıktı Sarıyer'de denize düşen kız arkadaşının peşinden atlayan gencin görüntüleri ortaya çıktı
15:07 Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı nedeniyle geç başladı Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı nedeniyle geç başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 11:37:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kadına Şiddete Hayır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.