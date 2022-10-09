Kadına şiddeti ele aldı finalist oldu - Son Dakika
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Kadına şiddeti ele aldı finalist oldu

09.10.2022 11:08
Kadına şiddeti ele aldı finalist oldu

Malatya İnönü Üniversitesi Radyo Kampüs ekibinden Merve Bulut, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda "Radyo Draması" alanında finale kaldı.

Malatya İnönü Üniversitesi Radyo Kampüs ekibinden Merve Bulut, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda "Radyo Draması" alanında finale kaldı. Bulut, Türkiye'nin kadına şiddette 129 ülke içerisinde 26'ncı sırada yer aldığını vurgulayıp, kadına şiddet ve kadın cinayetleri üzerine proje hazırladı.

Hukuk Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Merve Bulut, "Radyo Draması" alanında finale kalmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti. Bulut, bu derecenin onun için sürpriz olduğunu ve yarışmaya radyoya olan ilgisinden dolayı katıldığına dikkat çekip, "Bu projede kendi alanım hukuk ile radyoyu harmanlayıp, ortaya meydana getirici bir eser çıkarmayı istedim. Projemin konusu maalesef ki Türkiye'de çok güncel bir konu olan kadına şiddet ve kadın cinayetleri üzerine. Türkiye kadına şiddette 129 ülke içerisinde 26'ncı sırada. Böyle bir konuyu seçmemin sebebi maalesef bu istatistik oldu. Projemde üniversite öğrencisi Azra Gülendam cinayeti ve Avukat Müzeyyen Isı cinayetini yansıttım. Kadına şiddet her alanda var ve bu konuda ses getirecek bir projeyi yapmayı bu ülkenin kadınlarına borç edindim" ifadelerini kullandı.

Bulut, proje danışmanı olan İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi ve Radyo Kampüs Genel Koordinatörü Doç. Dr. Bahar Öztürk'e, Dijital Kurgu Şefi Serkan Açıkgöz'e, bu projedeki ekip arkadaşlarına ve destekleyen herkese teşekkür etti. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadına şiddeti ele aldı finalist oldu - Son Dakika

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