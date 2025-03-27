Kadir Gecesi\'nde Camiler Dolu

Kadir Gecesi'nde İstanbul'daki camiler doldu taştı. Camilere akın eden vatandaşlar havadan görüntülendi.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde İstanbullu vatandaşlar camileri doldurdu. 7'den 70'e vatandaşların doldurduğu Sultanahmet ve Yeni Camii'nde dualar edildi, mübarek geceye kavuşmanın sevincini yaşadı. Yatsı namazı sonrası teravih namazının kılındığı anlar ise dronla havadan görüntülendi. FPV dron pilotu Mustafa Karahan tarafından çekilen görüntülerde, camilerin dolup taştığı, bazı camilerde yer bulamayan cemaatin avluda saf tuttuğu görüldü. Kur'an-ı Kerim tilavetini de dinleyen vatandaşlar, dualar eşliğinde Kadir Gecesi'ni idrak etti. - İSTANBUL