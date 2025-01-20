Kağıthane Çocuk Festivali Başladı

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Kağıthane Belediyesi tarafından ara tatilde çocukların mutluluğuna mutluluk katmak için düzenlenen Kağıthane Çocuk Festivali birbirinden özel etkinlikler ve atölyelerle başladı.

Kağıthane Belediyesi tarafından ara tatilde çocukların mutluluğuna mutluluk katmak için düzenlenen Kağıthane Çocuk Festivali birbirinden özel etkinlikler ve atölyelerle başladı. 17-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Kağıthane Çocuk Festivali çocuklar için unutulmaz bir deneyim sunuyor. İstanbul'un en büyük çocuk festivallerinden biri olan etkinlik, Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda aileleri ve minik katılımcıları bekliyor. Festival, her gün saat 11.00 ile 19.00 arasında açık olacak ve tüm etkinlikler tamamen ücretsiz olarak sunulacak. Çocuklar burada sahne gösterileri, maskot karakterler, yüz boyama ve kum boyama atölyeleri, karikatür etkinlikleri ve çeşitli oyun grupları gibi dopdolu bir programla buluşuyor. Festival, ailelere de çocuklarıyla birlikte kaliteli vakit geçirme fırsatı sunuyor. Tatili en iyi şekilde değerlendirmek isteyen aileler için bu etkinlik, çocukların hem eğlenip hem de öğrenebileceği mükemmel bir atmosfer oluşturuyor.

"Ara tatilde çocuklarımız için farklı becerilerini geliştirebilecekleri etkinlikler düzenlemek istedik"

Festivalle ilgili yaptığı açıklamada Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve onların mutluluğu bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Ara tatilde çocuklarımız için farklı becerilerini geliştirebilecekleri etkinlikler düzenlemek istedik. Bu yıl İstanbul'un en büyük çocuk festivalini organize ederek, onları Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda misafir ediyoruz. Çocuklarımızın burada eğlenirken öğrenmelerini, yeni arkadaşlıklar kurmalarını ve keyif dolu bir tatil geçirmelerini amaçlıyoruz. Birlikte güzel hatıralar biriktireceğiz" dedi. - İSTANBUL