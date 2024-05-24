Kahramankazan Belediye Başkanı Kurbanını Türk Diyanet Vakfı\'na Bağışladı

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Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kurban Bayramı vesilesiyle kesilecek olan kurbanını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Türk Diyanet Vakfı'na bağışladı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, kesilecek olan kurbanını Türk Diyanet Vakfı'na bağışladı. Başkan Çırpanoğlu, Türk Diyanet Vakfı aracılığıyla gerçekleştirilecek olan bu bağışın bölgedeki ihtiyaç sahiplerine umut olmasını ve Kurban Bayramı'nın manevi atmosferini daha da güçlendirmesini dilediğini ifade etti. - ANKARA