Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, ilk iftarda vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, ilk iftarda vatandaşlarla buluştu

03.04.2022 13:44
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, ilk iftarda vatandaşlarla buluştu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ramazan ayının ilk iftarını vatandaşlarla birlikte yaptı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ramazan ayının ilk iftarını vatandaşlarla birlikte yaptı. Kahramankazan Belediyesince kurulan çadırlarda oruçlarını açan vatandaşlara Oğuz, yemekleri elleriyle dağıttı.

Kahramankazan'da Ramazan coşkusu yaşanmaya başladı. Kahramankazan Belediyesi tarafından Köprübaşı Camii avlusuna kurulan çadırlarda vatandaşlara ücretsiz olarak iftar yemeği ikram ediliyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ramazan ayının ilk iftar yemeğinde vatandaşları yalnız bırakmadı. Oğuz, vatandaşlara ücretsiz olarak ikram edilen yemeği elleriyle dağıttı. Oğuz daha sonra vatandaşla birlikte iftar yaptı. Kahramankazan Belediyesince kurulan çadırlarda vatandaşlara Ramazan ayı boyunca iftar yemekleri ücretsiz olarak ikram edilecek.

Başkan Oğuz ve vatandaşlar iftar öncesinde hep birlikte dua etti. İftar yemeklerinin Ramazan ayı boyunca vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacağını söyleyen Oğuz, "Ramazan ayının ilk iftarında vatandaşlarımıza yemeğimizi dağıttık. Orucumuzu hemşehrilerimizle birlikte açtık, Allah kabul etsin. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, bizleri hep birlikte nice Ramazanlara eriştirsin" diye konuştu. - ANKARA

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, ilk iftarda vatandaşlarla buluştu
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, ilk iftarda vatandaşlarla buluştu
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, ilk iftarda vatandaşlarla buluştu

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Kahramankazan, Serhat Oğuz, Ramazan, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, ilk iftarda vatandaşlarla buluştu - Son Dakika


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