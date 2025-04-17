Kahramanmaraş\'ta 10 Bin Köy Evi Tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinin ardından 11 ilde bir yandan şehir merkezlerinde yeni konutlar inşa ederken, köylerde de köy evlerinin yapımını tamamlanıyor. Kahramanmaraş'ta da 10 bin 180 köy evi tamamlanırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabında yaşamın başladığı Kadıoğluçiftliği Mahallesi'ndeki köy evlerinden görüntüler paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinin ardından depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve Emlak Konut GYO tarafından afet konutları inşa edilirken, Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü de 11 ilde köy evlerinin inşasını sürdürüyor. Deprem bölgesinde bugüne kadar 32 bin 260 köy evi tamamlanırken, bu yılın sonunda 62 bin 817 köy evinin teslim edilmesi hedefleniyor. Kahramanmaraş'ta ise 10 bin 180 köy evi tamamlanırken, bu sayı yıl sonunda 13 bin 814'e yükselecek. Türkoğlu ilçesinde bin 392 köy evi inşaatı devam ederken, ilçeye bağlı Kadıoğluçiftliği Mahallesi'nde 63 konuttan 53'ü tamamlanarak teslim edildi.

"Köy evlerimizi gören hayran kalıyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Kadıoğluçiftliği Mahallesi'ndeki köy evlerinden görüntüler paylaştı. Bakan Kurum, "Köy evlerimizi gören hayran kalıyor. Tek katlı, sağlam, konforlu, yöresel mimariyle uyumlu" ifadelerini kullandı.

"Gece geç saatlere kadar ışık yanıyordu burada"

Yeni evine kavuşma heyecanını yaşayan hak sahibi Aynur Bozoluk, "Temellerimiz atıldı, hemen ev yapımına başlandı. Devletimizin büyük olduğunu, yanımızda olduğunu biliyorduk. Sürekli gece gündüz çalışmalar oluyordu. Gece geç saatlere kadar ışık yanıyordu burada. Kepçe ve kamyon sesleri geliyordu" dedi.

"Devlet 11 ile koştu, yalnız bırakmadı"

Bozoluk, konteynerden sonra eve geçtiklerini belirterek, "Devletimize dua ediyorum. Çok zor günler yaşadım, sadece şükrümüz, sevincimiz bu ev oldu. Konteynerlere de şükrettik, çadıra da şükrettik ama evde olmak bir başka. Büyük bir şey devletin bu hale getirmesi. Çünkü 11 ilde olmuş. Daha önceleri hani bir ilde oluyordu, vatandaş da koşuyordu, devlet de koşuyordu ama devlet ne yapsın 11 ile koştu. Yalnız bırakmadı, o büyük bir velinimettir" ifadelerini kullandı.

"Biz deprem şokunu atlatmaya çalışırken temellerimiz atıldı"

Anahtarlarını depremden 1 yıl sonra 6 Şubat'ta aldıklarını anlatan Süheyla Doğru ise, "Biz deprem şokunu atlatmaya çalışırken temellerimiz atıldı. Çok kısa bir süre, 1.5-2 ay gibi bir sürede yapıldı. Zaten öyle olmasa bir yılda mümkün değil. Bu kadar evin teslim olması, yapılması, yani her şeyiyle dört dörtlük yapılıp bizlere teslim edilmesi. Çevre düzeni de dahil parkesiydi, yoluydu, elektriğiydi, suyuydu, her şeyiyle beraber çok güzel bir şekilde teslim edildi bize. Diyorlar ki 'Ya olmazsa', 'Hep lafta kalır' falan 'Hayır' diyordum ben. Olur, çünkü yani bu kadar acıyı devletimizin çok çabuk bir şekilde saracağına inanıyordum. Temellerini gördükten sonra sağlamlığına inanıyorsun zaten" diye konuştu.

"Sözünün arkasında duran bir insan bakanımız"

Geceleri bile iş makinelerinin seslerinin geldiğini, çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden depremzede Doğru, "Bakanımız Murat Kurum'un bu deprem konutları üzerine çok çalıştığını biliyoruz, izliyoruz ve görüyoruz. Evi teslim aldığımızdan dolayı biliyoruz ki gerçekten sözünün arkasında duran bir insan bakanımız. Cumhurbaşkanımızdan, bakanımızdan ve şantiyelerde çalışan bütün işçilerimizden, emeği geçen bütün vatandaşlarımızdan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA