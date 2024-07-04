Kalp krizi geçiren polis Kızıltaş gözyaşları arasında uğurlandı - Son Dakika
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Yerel

Kalp krizi geçiren polis Kızıltaş gözyaşları arasında uğurlandı

Balıkesir'de halı sahada top oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Orkun Kızıltaş, Zağnos Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazeye Balıkesir Valisi, Kaymakam, Emniyet Müdürü ve diğer yetkililer ile polis arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

04.07.2024 19:33
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Kalp krizi geçiren polis Kızıltaş gözyaşları arasında uğurlandı

BALIKESİR - Balıkesir'de dün akşam halı sahada top oynarken fenalaşan polis memuru Orkun Kızıltaş gözyaşları arasında uğurlandı.

Dün akşam halı sahada top oynarken fenalaşarak hayatını kaybeden polis memuru Orkun Kızıltaş Zağnos Paşa Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası göz yaşları arasında uğurlandı. Polis memuru Orkun Kızıltaş Balıkesir Çınardere kabristanında toprağa verildi.

Cenazeye Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kaymakam Metin Arslanbaş, Turgay Hakan Bilgin, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Jandarma İl Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, daire müdürleri, polis arkadaşları ve vatanlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kalp krizi geçiren polis Kızıltaş gözyaşları arasında uğurlandı - Son Dakika

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