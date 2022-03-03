Kar tünelleri olası çığ faciasını önledi - Son Dakika

Kar tünelleri olası çığ faciasını önledi

Sümbül Dağı'nda inen çığ görüntülendi

Sürücüler korku içinde çığın inişini bekledi

HAKKARİ - Hakkari'nin Sümbül Dağı'ndan düşen çığ kar tünelleri üzerinden geçerek Zap suyuna düşerken, tüneller sayesinde olası bir facia da önlendi.

Hakkari- Çukurca karayolu üzerinde bulunan çığ tünelleri hayat kurtarıyor. 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı zirvesinden çığın düşle anı sürücüler tarafından görüntülendi. Kar kütleleri tünellerin üzerinden Zap suyuna düştü. Bu anları görüntüleyen bazı araç sürücüleri çığ tünellerinin hayat kurtardığını belirtti. 2013 yılında Hakkari-Çukurca karayolunun iki ayrı noktasında yapılan tüneller yolu kapanmasının önüne geçtiğini ifade eden vatandaşlar çığın tünellerin üzerinde geçtiğini ve olası bir facianın önüne geçildiğini belirtti.