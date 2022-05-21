Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'dan Kavacıklı Ressam Düzgünkaya'ya Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'dan Kavacıklı Ressam Düzgünkaya'ya Ziyaret

21.05.2022 09:22
Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'dan Kavacıklı Ressam Düzgünkaya'ya Ziyaret

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ilçeye bağlı Kavacık köyünde yaşayan ve engeline rağmen hayata sıkı sıkı tutunan Kavacıklı Ressam Meryem Düzgünkaya'yı evinde ziyaret etti. Resim sevgisi ve azmiyle herkese örnek olan Düzgünkaya'ya çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Selvitopu, kendisine günün anısına şal armağan etti.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ilçeye bağlı Kavacık köyünde yaşayan ve engeline rağmen hayata sıkı sıkı tutunan Kavacıklı Ressam Meryem Düzgünkaya'yı evinde ziyaret etti. Resim sevgisi ve azmiyle herkese örnek olan Düzgünkaya'ya çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Selvitopu, kendisine günün anısına şal armağan etti.

Düzgünkaya'nın atölyesini gezen ve yaptığı doğa ağırlıklı resimleri inceleyen Başkan Selvitopu, "Eserlerinizin hepsi ayrı ayrı çok güzel ve anlamlı. Kavacık'ı, doğasını ve insanlarını çok iyi anlatıyor. Ellerinize, emeğinize sağlık. Daha önce olduğu gibi bundan sonra da sizi desteklemeye devam edeceğiz. Yakında, İzmir'in en büyük kültür sanat tesislerinden biri olacak Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'ni hizmete açıyoruz. Umarız bu eserleri orada İzmirlilerle buluştururuz. Konukseverliğiniz ve sıcak ilginiz için teşekkür ederim" dedi.

Düzgünkaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Selvitopu'na yaptığı resimlerden birini armağan etti. Başkan Selvitopu ve Karabağlar Belediyesi'nin her zaman yanında olduğunu vurgulayan Düzgünkaya, "Çalışmalarınız, varlığınız bize güç veriyor" diye konuştu.

Ziyarette, Başkan Yardımcısı Murat Baran Uygun'la, Meydan Düzenleme Projesi için Kavacık'ta bulunan ilgili müdürler ve Kavacık Muhtarı Erkut Yeşilbayır da yer aldı.

YORUMLAR
500
İzmir'de karısını öldüren zanlı tutuklandı İzmir'de karısını öldüren zanlı tutuklandı Nurel'i öldüren eşi, daha önce de ölümle tehdit etmiş (2) Nurel'i öldüren eşi, daha önce de ölümle tehdit etmiş (2)
Kaynak: ANKA

Muhittin Selvitopu, Karabağlar, Ressam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'dan Kavacıklı Ressam Düzgünkaya'ya Ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
09:25 Kadıköy'de cinayet: Diş hekimi Şeyma Biran ofisinde bıçaklanarak öldürüldü
09:16 CHP'nin İstanbul mitingi bugün 18.00'de Maltepe'de: Altılı Masa da alında olacak
08:54 Yeni şarkısının sevilmesi Hülya Avşar'ı da şaşırtmış: Beklemiyordum
08:51 Üç bakanlıkta üst düzey görevden alma, iki bakanlığa atama: Resmi Gazete'de yeni atamalar yayınlandı
08:50 Somer Şef'e büyük şok! Devraldığı restoranın istinat duvarı çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti
01:02 Avrupa'yı karadul tehlikesi sardı! Örümcek, zehri nedeniyle büyük korku saçıyor
00:34 İstanbul'da ünlü bir restorana ait istinat duvarı çöktü, 2 kişi yaralandı!
00:32 Hande Sarıoğlu'ndan yine olay olacak hareket! Programında kalça dansı yaptı
00:27 Van'da deprem! AFAD 3.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı
00:22 Bu hafta içinde iki kez zamlanmıştı şimdi 1 liralık indirim geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 09:28:15. #1.11#
SON DAKİKA: Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'dan Kavacıklı Ressam Düzgünkaya'ya Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement