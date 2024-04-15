Karabük Belediye Başkanı Personellerle Bayramlaştı - Son Dakika
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Karabük Belediye Başkanı Personellerle Bayramlaştı

Karabük Belediye Başkanı Personellerle Bayramlaştı

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, bayram süresince çalışan personellerle bir araya gelerek geçmiş bayramlarını kutladı. Çetinkaya, personellere başarılar dileyerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

15.04.2024 17:01  Güncelleme: 17:04
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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, bayram süresince çalışan personellerle bir araya gelerek geçmiş bayramlarını kutladı.

Bayramlaşma töreninde Belediye Başkanı Çetinkaya, "Bir yerel seçim gerçekleştirdik. Fakat seçim artık geride kaldı. Artık güzel şehrimize hep birlikte omuz omuza vererek, güzel işler yapacağız. Allah sizlere işlerinizde kaza bela vermeden çalışmak nasip etsin. Evlatlarınızla, ailenizle mutlu bir hayat diliyorum. Hepimiz birlik olup gerekeni yapacağız. Mesai arkadaşlarımız ne kadar mutlu olursa, bizlerde o kadar mutlu oluruz. Şehrimizde o kadar güzel olur diye düşünüyorum. Bugüne kadar yaptıklarınızdan dolayı Allah sizden razı olsun. Emeğinize sağlık. Hayırlı işler diliyorum" dedi.

Program Çetinkaya tarafından yapılan duanın ardından sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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