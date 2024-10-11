Karabük'te Amatör Spor Haftası Coşkuyla Kutlandı

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- Karabük'te Amatör Spor Haftası etkinliklerle kutlandı

KARABÜK - Karabük'te Amatör Spor Haftası, yapılan yürüyüş ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliğinde her yıl düzenlenen Amatör Spor Haftası, bu yıl 7-11 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yenişehir Mahallesi'nden kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlik, Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda sergilenen halk oyunları gösterileri ve spor aktiviteleriyle renkli görüntülere sahne oldu.

Amatör Spor Haftası kutlama programına Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İhsan Çevik, antrenörler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, spor ile ilgilenirken okulun ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, "Öğrencinin birinci görevi öğrenmektir. Okul hayatımızı ihmal etmiyoruz. Eğitimle barışık spor yapmalıyız. Aileyi üzen değil onları da sevindiren bir spor anlayışıyla spor yapılabileceğini düşünüyorum" dedi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya kendisinin de bir amatör sporcu olduğunu belirterek spora gönül veren hereksin Amatör Spor Haftası'nı kutladı. Başkan Çetinkaya, "Karabük Belediyesi olarak, sporu her yaştan insana ulaştırmak ve amatör spor kulüplerimize desteğimizi en güçlü şekilde sürdürmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda, amatör spor kulüplerimize 700 bin TL'lik bir destek sağlayacağız. Bu önemli destekle gençlerimizin sporla büyümesine katkı sunacak, sporun her alanda daha da yaygınlaşmasını hedefleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven de sporun tabana yayılması adına yaklaşık 80 antrenör ve 40'ın üzerinde farklı branşla faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi. Güven, "Yaz spor okullarında 10 binlerce sporcumuzu tesislerimizde sporla buluşturduk. Karabük Belediyesi ile birlikte Yüzme Bilmeyen Kalmasın projemizi ortaklaşa yürüttük. Çalışmalarımız kesintisiz şekilde devam edecek" şeklinde konuştu.

Karabük ASKF Başkanı İhsan Çevik de sporun birleştirici gücünü herkesin gördüğünü akrark, "Karabük'te de spor ile birçok zorluğun üstesinden gelebilir, geleceğimiz olan çocuklarımızın hayatlarını sağlık ve zararlı alışkanlıklardan arınmış olarak garanti altına alabiliriz" dedi.

Konuşmaların ardından Karabük'te yılın enleri ödülleri takdim edildi. Amatör Spor Haftası programı halk oyunları, cimnastik ve basketbol branşlarında sporcuların hazırladığı gösterilerle devam etti.

Basketbol müsabakasının ardından Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya basketbol atışları yaptı. Program çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.