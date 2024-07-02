Karabük\'te Berberler ve Kuaförler Tatil Günlerini Belirledi

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Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık, erkek berberlerin Pazar günü, kuaförlerin ise Salı günü tatil yapacaklarını bildirdi.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının 1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olacağı kararı ile ilgili konuşan Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık, tatil gününü oylama ile belirlediklerini söyledi.

Tatil gününü belirledikten sonra Karabük Valiliğine tebligat gönderdiklerini aktaran Işık, esnafın da bir gün tatile ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Tatil günlerinde denetimler yapılacağını ve kurala uymayanlara ceza verileceğini belirten Işık, tatil günlerini denetleme işinin İçişleri Bakanlığı'na bağlı olduğunu ve denetiminin polis ve zabıtalar tarafından gerçekleştirileceğini söyledi. - KARABÜK